Luz verde a los chiringuitos, hamacas y sombrillas de Las Teresitas: Santa Cruz busca nuevos gestores para los próximos 4 años

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, aprobó esta mañana la salida a licitación de las concesiones administrativas de los ocho quioscos de la playa de Las Teresitas, que tendrá una duración de tres años y ocho meses y que contempla “la explotación del servicio de comida y bebidas, así como el alquiler de hamacas, sombrillas y camas balinesas en este popular enclave playero”, detalló el regidor santacrucero.
Por su parte, el concejal de Patrimonio Municipal, Javier Rivero explicó que “aunque las concesiones anteriores expiraron el pasado mes de febrero de este año, el Consistorio no ha podido convocar antes el concurso debido a la compleja tramitación de los expedientes” y argumenta que “el Ayuntamiento tiene que solicitar primero a la Dirección General de Costas la correspondiente autorización, por lo que el área de Patrimonio lleva trabajando en este concurso público desde enero del año pasado, y es ahora cuando lo tenemos todo preparado, justo cuando se publica en la Plataforma de Contratación del Estado”.
“El contrato -avanza Rivero-, que tiene una duración de tres años y ocho meses, prorrogable hasta los cuatro años según el anuncio municipal, contempla la explotación de los servicios en cada uno de estos ocho establecimientos cuenta con 70 metros cuadrados, sumando un total de 560 m² de superficie construida”. La explotación contempla, además, la concesión de una superficie variable para el servicio de playa, que será de 7.680 m² en temporada alta y de 5.760 m² en temporada baja.
Por otra parte, se informa de que los quioscos mantendrán una estructura fija de una sola planta, con la distribución de zona de barra y manipulación, unos 20 m² en una instalación cerrada, una terraza de 50 m² destinados a la colocación de mesas y sillas para el público, y una zona trasera dedicada a los aseos y almacenaje.
El horario de apertura está fijado durante todos los días del año, diferenciándose por temporadas, por lo que se establece que será de abril a septiembre, de 09:00 a 21:00 horas, mientras que, en la temporada baja, de octubre a marzo, se limita de 10:00 a 20:00 horas.
Sistema de adjudicación por lotes
La licitación se realizará por lotes, atendiendo a la ubicación, superficie y características de cada quiosco. Los interesados deberán presentar una proposición para todos y cada uno de los lotes ofertados, indicando en ella un orden de preferencia. Y la normativa del concurso establece que cada licitador solo podrá ser adjudicatario de un único lote, siempre y cuando se presenten y sean admitidos un mínimo de ocho licitadores.
En caso de que los adjudicatarios deban ejecutar obras o nuevas instalaciones, dispondrán de un plazo máximo de cuatro meses para realizarlas, contados a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo.
Criterios de valoración y canon
El concurso público otorgará un total de 100 puntos, distribuidos entre la oferta económica (hasta 60 puntos), valorándose la máxima puntuación la proposición más alta; aspectos medioambientales, hasta 20 puntos, y baterías de almacenamiento eléctrico, hasta 20 puntos.
El canon mínimo anual que los licitadores deberán garantizar en sus ofertas es de 15.390,56 euros por cada lote. El Ayuntamiento rechazará de forma automática aquellas proposiciones que no alcancen esta cantidad. Y una vez que el anuncio de licitación sea publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los interesados dispondrán de un plazo de 30 días hábiles para presentar sus ofertas.