¿Dónde se come el mejor bocadillo de Santa Cruz? Estos son los tres ganadores del Suroeste

El mejor bocadillo de Santa Cruz dentro del distrito Suroeste ya tiene sus nombres propios. Por segundo año consecutivo, Delicias Maru, Cafetería Peti Azul y Cafetería Alisios se han alzado con los galardones de la Ruta del Bocadillazo, consolidándose como referentes de la gastronomía popular en la zona. Los reconocimientos han sido entregados por la Sociedad de Desarrollo y el distrito Suroeste, en un acto que pone en valor el tejido empresarial de los barrios.
El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, destacó la excelente acogida de la iniciativa, que este año ha batido récords de interacción. “En total, esta edición ha contado con 31 establecimientos inscritos y 1.020 usuarios registrados en nuestra web app”, señaló el regidor, subrayando el doble impacto positivo: el impulso económico para el municipio y una oferta de ocio atractiva para los residentes.
Premios a la excelencia entre panes
La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, fue la encargada de desglosar los resultados de las votaciones populares, que registraron un total de 902 participaciones. El recuento final proclamó a Delicias Maru con el primer premio, seguido de Cafetería Peti Azul en segundo lugar y Cafetería Alisios en el tercero.
Los establecimientos vencedores han recibido premios económicos de 200, 150 y 100 euros, respectivamente. Pero no solo ganaron los locales; la iniciativa también premió la fidelidad de la clientela. Tres consumidores fueron reconocidos con cheques regalo de 60 euros para canjear en cualquiera de los negocios participantes, fomentando así la economía circular dentro del propio distrito.
Orgullo de barrio y dinamización comercial
Por su parte, el concejal del Distrito Suroeste, Javier Rivero, puso el foco en el valor social de esta acción. “La Ruta del Bocadillazo se ha consolidado como una herramienta clave para fortalecer la identidad del distrito Suroeste, generando un sentimiento de orgullo de barrio”, aseguró. Según Rivero, la campaña ha permitido que personas de otros puntos de la ciudad se acerquen a descubrir el potencial comercial y humano de la zona.
Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto ‘Disfruta en los distritos’, una estrategia de co-gestión que busca nuevos enfoques para el desarrollo económico de Santa Cruz. Alineada con el Plan Director de Comercio y el Plan Estratégico de Turismo, el “Bocadillazo” demuestra que la colaboración entre administración y pequeños negocios es el motor necesario para dinamizar la vida social y económica de los barrios tinerfeños.