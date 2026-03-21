Los meteorólogos avisan de que Therese no ha dicho aún su última palabra

La borrasca Therese sigue viva y coleando, advierten los meteorólogos que vigilan la evolución de esta extraña perturbación situada en el entorno del Archipiélago y que no deja de sorprender por sus intermitencias.
Hasta anoche, La Palma era la isla más afectada por las lluvias desde que comenzara este periodo de inestabilidad el pasado jueves. En la jornada de ayer se habían registrado nada menos que 119 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos, en la cumbre de Garafía, el punto de España donde más agua cayó, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, destacaron los 66 litros medidos en El Paso, también en La Palma, y los 64 en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria. El cuarto registro más alto se localizó en Tenerife, concretamente en Las Cañadas del Teide, punto en el que cayeron 61 litros por metro cuadrado.
Los barrancos del Sur corrieron como antaño, ya que las precipitaciones fueron considerables en puntos como Vilaflor de Chasna y en los altos de Arona y Granadilla de Abona. Pero se puede decir que, en mayor o menor medida, Therese empapó la tierra de todas las islas occidentales y de Gran Canaria.
El viento, como se temía, también hizo de las suyas con rachas que llegaron a alcanzar los 123 kilómetros por hora en la localidad grancanaria de Suerte Alta (Agaete), 122 en Izaña y 119 en Alto Igualero, en el municipio gomero de Vallehermoso.
En cuanto a las temperaturas, cabe destacar las mínimas que marcaron el Roque de los Muchachos (-1,5 grados centígrados) e Izaña (-0,5).
FIN DE SEMANA
La Aemet ha emitido para hoy avisos naranjas (riesgo importante) por lluvias para todas las islas excepto Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa (amarillo), al prever precipitaciones, sobre todo por el suroeste, donde pueden ser persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente en medianías, sin descartar tormentas.
En el resto de vertientes las precipitaciones serán, en general, menos frecuentes y menos probables. Podrán ir acompañadas de tormentas y de granizo menudo. El viento continuará soplando con intensidad en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres. Las rachas pueden llegar a los 90 kilómetros por hora.
Mañana Therese comenzará a debilitarse (los avisos serán amarillos), si bien los modelos siguen apuntando lluvia al oeste y sur de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. La cota de nieve ascenderá hasta los 2.300 metros y las temperaturas iniciarán un ligero ascenso. El viento disminuirá y soplará con carácter moderado.
Ya el lunes, la probabilidad de lluvias moderadas se mantiene, especialmente en la primera mitad del día.