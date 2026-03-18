Es oficial: el Ministerio del Interior da una serie de advertencias por la borrasca Therese en Canarias. A través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el Gobierno ha emitido un comunicado de alerta ante el recrudecimiento de un fenómeno meteorológico que pondrá en jaque al Archipiélago durante los próximos días.
La situación, que se agravará este jueves 19 de marzo, dejará a las islas bajo el azote de vientos de hasta 90 km/h, olas de cinco metros y un desplome de la cota de nieve hasta los 1.800 metros. Según la AEMET, la borrasca permanecerá casi estacionaria, lo que podría generar acumulados de hasta 200 litros por metro cuadrado al finalizar el episodio.
Advertencias críticas ante lluvias e inundaciones
El Ministerio del Interior insiste en que la seguridad personal debe ser la prioridad. Ante la previsión de tormentas súbitas y lluvias torrenciales (que podrían alcanzar los 30 litros en solo una hora), las advertencias son claras:
- En carretera: Disminuya la velocidad y evite detenerse en zonas por donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Se recomienda circular preferentemente por autopistas y vías principales.
- Zonas inundables: No atraviese tramos inundados ni a pie ni en vehículo. El rápido ascenso del nivel del agua puede arrastrar automóviles en cuestión de segundos. “No intente salvar su automóvil en medio de una inundación”, reza el comunicado.
- En el campo: Aléjese de ríos, torrentes y zonas bajas de colinas. Diríjase siempre a los puntos más altos del terreno.
Peligro por fuertes vientos y temporal marítimo
El Ministerio alerta de que las rachas de viento de componente sur podrían ocasionar la caída de ramas, árboles y daños en infraestructuras. Por ello, conviene asegurar puertas y ventanas, además de retirar cualquier objeto de balcones que pueda caer a la vía pública.
En cuanto a la costa, el riesgo es máximo. Con mar combinada de 4 a 5 metros, Protección Civil pide alejarse de playas, paseos marítimos y espigones. El Ministerio es tajante: “No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje”. El mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrar a personas situadas en proximidades aparentemente seguras.
Nieve y tormentas eléctricas
La cota de nieve descenderá hasta los 1.800 – 2.000 metros, lo que dejará nevadas significativas en las altas cumbres de Tenerife y La Palma. Interior recuerda que, en caso de tormenta eléctrica en núcleos urbanos, existe peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente refugiarse cerca de edificios y evitar corrientes de aire en las viviendas.
La incertidumbre asociada a la borrasca Therese obliga a la ciudadanía canaria a mantenerse permanentemente informada de los cambios meteorológicos y a seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades.