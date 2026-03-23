Moisés Sánchez, director del 112 Canarias, alto y claro ante las próximas horas de la borrasca Therese: “Hay que seguir extremando las precauciones”

El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, insiste en mantener la máxima precaución ante la evolución del tiempo en el Archipiélago, que sigue viéndose afectado por el paso de la borrasca Therese. En declaraciones a la Televisión Canaria, advierte de que la situación sigue siendo inestable y que los avisos continúan activos.
“Hay que seguir extremando las precauciones, manteniendo las recomendaciones porque la inestabilidad atmosférica continúa y esos avisos están en vigor”, señala Sánchez.
El mensaje llega en un contexto marcado por los efectos de la borrasca Therese en Canarias, que ha dejado un elevado número de incidencias en las Islas.
Según ha informado el propio 112 en su cuenta oficial, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad ha gestionado 1.013 incidentes hasta las 08.00 horas de este lunes.
Durante la madrugada, los servicios de emergencia han tenido que intervenir en varios municipios de Gran Canaria por achiques de agua en viviendas y locales, especialmente en Ingenio, Santa Lucía de Tirajana y Agüimes.
Además, se han registrado problemas de alcantarillado en Tenerife, concretamente en San Miguel, Garachico y Adeje, junto a incidencias puntuales relacionadas con el alumbrado público.
Uno de los riesgos que sigue preocupando a los servicios de emergencia es la caída de piedras y ramas en carreteras, una situación que continúa afectando a vías de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Desde el 112 se insiste en extremar la precaución en los desplazamientos.
Aemet mantiene su previsión de tiempo inestable en Canarias
Este balance se produce mientras la Aemet mantiene su previsión de tiempo inestable en Canarias, con chubascos localmente fuertes y rachas de viento intensas al menos hasta el miércoles.
Aunque a partir del jueves se espera una mejoría general, con predominio del sol, la agencia estatal también advierte de un descenso notable de las temperaturas, lo que podría dejar un ambiente más frío de lo habitual.
En este contexto, el 112 Canarias recuerda que el episodio meteorológico no ha finalizado. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, no acercarse a la costa y seguir en todo momento la información oficial.
La situación evoluciona hacia la estabilidad, pero el mensaje es claro: la precaución sigue siendo clave mientras persista la inestabilidad.