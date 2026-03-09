Muere Jennifer Runyon, actriz de ‘Los Cazafantasmas’

La actriz estadounidense Jennifer Runyon, recordada por su participación en la película ‘Los Cazafantasmas’, falleció el pasado viernes a los 65 años. Su imagen quedó ligada para muchos espectadores a ese clásico del cine fantástico de los años 80.
Además de su aparición en la popular cinta dirigida por Ivan Reitman, Runyon también es recordada por su papel en la primera temporada de la serie ‘Charles in Charge’ (1984-1990). Años más tarde interpretó a Cindy Brady en la película para televisión ‘A Very Brady Christmas’, reunión del elenco original de ‘La tribu de los Brady’, donde asumió el personaje que habitualmente había encarnado Susan Olsen.
En ‘Los Cazafantasmas’, la actriz dio vida a una estudiante que participa en un experimento de percepción extrasensorial realizado por el parapsicólogo Peter Venkman, personaje interpretado por Bill Murray. Durante la escena, Venkman le muestra cartas con distintos símbolos para evaluar sus supuestas capacidades psíquicas, aunque el científico parece tener intereses más personales que estrictamente académicos.
Ese mismo año, Runyon también participó en otra película dirigida al público joven, Los albóndigas en remojo. Su carrera en el cine había comenzado a principios de los 80 con el slasher Feliz Nochebuena. En 1985 trabajó bajo la dirección de John Schlesinger con un pequeño papel en el thriller El juego del halcón.
Con el paso de los años, su trayectoria se orientó principalmente hacia la televisión. Entre sus trabajos destacan participaciones en series como Quantum Leap, Se ha escrito un crimen, Sensación de vivir y Vinnie & Bobby. También protagonizó la comedia Metidos en el rollo y participó en Plantón al cielo.
En 2014 decidió retirarse definitivamente de la interpretación para centrarse en la docencia, una actividad a la que dedicó los últimos años de su vida.