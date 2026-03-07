Ya es oficial: La Laguna pone fecha al pago de la nueva tasa de basura con una subida del 24%

El plazo este año para el abono voluntario en el municipio de La Laguna de la nueva tasa por servicio de recogida de basura y residuos sólidos urbanos, tanto para inmuebles de uso residencial como no residenciales, y que todos los ayuntamientos del país han tenido que actualizar en cumplimiento de la nueva ley estatal, será del 1 de septiembre al 20 de noviembre, según confirmó la concejala de Hacienda del Ayuntamiento lagunero, Paqui Rivero.
Cabe recordar que el Pleno de La Laguna aprobó el pasado 2025 esta modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio de Recogida de Basura y Residuos Sólidos Urbanos del ayuntamiento, que plantea una subida media del 24% de la tasa, aunque la cuantía final a abonar variará en función del valor del bien catastral objeto de la recogida de la basura y también del número de empadronados en la vivienda. Además, se anunció que se podrán aplicar una serie de reducciones y bonificaciones en circunstancias concretas.
Pero antes, el Consistorio local necesita actualizar los datos del padrón y catastrales, por lo que ha sacado a licitación, por un total de 117.700 euros (IGIC incluido) y un plazo máximo de cuatro meses, el servicio de depuración de datos padronales, según se recoge en la plataforma de contratación municipal. El municipio de La Laguna cuenta, de acuerdo con las últimas cifras, con 160.000 habitantes y 70.000 viviendas, aproximadamente.
Así, en los pliegos se destaca que la ejecución de este contrato “en el plazo estipulado o en el que derive de su oferta, resulta de vital importancia para el Ayuntamiento con la finalidad de vincular estos datos con los tributarios a los efectos de la aplicación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio de Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos”. Aunque los beneficios que aportará este contrato van más allá de esta tasa.
Según explicó la concejala de Presidencia y Planificación de La Laguna, Carla Cabrera, esta licitación persigue el propósito de actualizar la gestión del padrón de habitantes con el objetivo de adaptarse al proyecto de padrón online del INE que, en el momento que se ponga en marcha, supondrá un “salto cualitativo” en la gestión del padrón municipal y el intercambio de los datos padronales con el INE en tiempo real.
En paralelo, esta licitación permitirá incorporar las referencias catastrales de las viviendas en el municipio en el padrón de habitantes, facilitando su relación con la base de datos fiscales. “Esta medida permitirá optimizar todos los procesos tributarios y mejorará significativamente la información personal que se ofrece a la población del municipio”, destacó.
Por tanto, el objetivo final es culminar un cambio tecnológico en la gestión del padrón municipal, que permita la separación completa de los datos personales y territoriales, así como la construcción de un censo de viviendas actualizado y depurado, según se indica en los expedientes de la licitación.
La concejala de Hacienda añadió que “este trámite nos permitirá agilizar todas las gestiones tributarias que asumimos durante el año desde esta Corporación local y aportar mayores facilidades a la población para el acceso interactivo a toda esta documentación privada”.
En cuanto a la nueva tasa de recogida de basura y residuos, Paqui Rivero añadió que, una vez concluya el procedimiento de actualización de los veinte dígitos de las referencias catastrales en La Laguna, se habilitará el procedimiento para su abono voluntario, del 1 de septiembre al 20 de noviembre.