Las nuevas normas para estudiar en la universidad en Canarias: prácticas obligatorias y títulos bajo lupa

El sistema universitario de las Islas se prepara para una actualización profunda. El Gobierno de Canarias ha dado luz verde al proyecto de decreto que regula la implantación de títulos oficiales, una norma que busca eliminar la “burocracia del siglo pasado” y adaptar las carreras a la realidad del mercado laboral actual.
La consejera de Universidades, Migdalia Machín, ha destacado que este nuevo marco jurídico —acordado con universidades públicas y privadas— permitirá un sistema más ágil y sólido. Pero, ¿qué cambia realmente para el estudiante y para las instituciones?
Prácticas obligatorias para mejorar el empleo
Uno de los puntos clave del decreto es el refuerzo de la empleabilidad. A partir de ahora, los planes de estudio deberán incluir actividades formativas orientadas específicamente a la inserción profesional. Esto se traduce en la obligatoriedad de realizar prácticas académicas externas con una duración mínima de 12 créditos ECTS, preferentemente en los últimos cursos de la titulación, para asegurar que el alumno tenga contacto real con las empresas antes de graduarse.
Un “Mapa de Titulaciones” y carreras bajo examen
La transparencia es otro de los pilares de la reforma. El Ejecutivo creará un Mapa de Titulaciones de Canarias, una guía global donde se podrá consultar toda la oferta vigente y las carreras previstas para el futuro.
Sin embargo, no todos los títulos tienen garantizada su permanencia. La norma introduce mecanismos de seguimiento estrictos:
- Sostenibilidad: Si una titulación no cumple con unos mínimos de calidad o demanda tras su implantación, la universidad deberá presentar un plan de actuación.
- Extinción: Se evaluará la continuidad de aquellos estudios que no resulten viables académica o socialmente.
Adiós a la burocracia: títulos más rápidos
Hasta ahora, crear una nueva carrera en Canarias era un proceso lento y farragoso. El nuevo decreto simplifica los trámites y reduce las cargas administrativas. Al reorganizar el proceso de verificación y eliminar duplicidades, las universidades podrán responder de forma más rápida a las necesidades de formación que demanda la sociedad canaria.
Finalmente, el decreto también apuesta por la internacionalización, facilitando que los grados puedan incluir docencia en otros idiomas y dobles titulaciones internacionales sin que esto suponga un coste extra para el bolsillo del estudiante.
🎓 Las 4 claves del nuevo decreto universitario
- Más prácticas: Los grados deberán incluir al menos 12 créditos de prácticas en empresas.
- Control de calidad: Las carreras con pocos alumnos o baja viabilidad estarán bajo vigilancia y podrían desaparecer.
- Mapa educativo: Se creará un registro público para saber qué estudiar y dónde en todas las islas.
- Menos papeleo: Se agiliza la creación de nuevos másteres y grados para adaptarse antes al mercado.