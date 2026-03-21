Cortes de agua y obras en Valle de Guerra: estas son las calles afectadas desde el lunes

La concejalía de Obras Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha previsto para la próxima semana un plan de obras de mejora en distintas calles del entorno de Valle de Guerra. Estos trabajos se centrarán en el acondicionamiento de vías que presentan signos de desgaste o deterioro y en la mejora de todo el sistema de abastecimiento que presta servicio a la población de la zona.
El concejal del área, Ángel Chinea, detalló que, a partir del próximo lunes, se procederá al levantamiento de la antigua capa de rodadura de unos 1.800 metros cuadrados del camino Florianes. A posteriori, se abordará el fresado y saneamiento del material existente y se comprobará el estado de las redes de alcantarillado y otros elementos. El último paso será la aplicación del pavimento definitivo.
A mitad de semana, se extenderán estas acciones de rehabilitación de asfaltado a unos 2.500 metros cuadrados del camino Lomo Solis, donde se han detectado por parte del área algunas deficiencias por el paso continuado de vehículos en este punto.
Por otro lado, el Ayuntamiento y la empresa mixta Teidagua han planificado la sustitución de 37 metros lineales de hierro galvanizado de 20 mm por una de 40 mm de polietileno en la carretera Juan Fernández, lo que mejorará el servicio de la red terciaria. Asimismo, se realizarán otras intervenciones similares en el camino Las Toscas, donde se han detectado algunas averías en el sistema de abastecimiento.
A este respecto, el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, especificó que este tipo de obras relacionadas con el rendimiento hidráulico y presiones de servicio están contempladas en el Plan Director de Abastecimiento y Plan de Inversiones. Previamente, la compañía ha informado a las vecinas y vecinos y comerciantes afectados sobre posibles cortes puntuales del suministro, de 07.30 a 15.00 horas, y se ha habilitado un teléfono de atención de incidencias en el 900 200 563.