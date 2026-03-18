Luz verde a la transformación de puente Zurita: más viviendas, parques y aparcamientos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Urbanismo, avanza en la mejora y ordenación del entorno del puente Zurita con la tramitación de la Unidad de Actuación UA-SP.4, una intervención de gestión privada, que permitirá generar nuevos espacios públicos, ampliar aceras y promover viviendas de obra nueva en la zona.
Ya el pasado 27 de febrero, la propuesta fue admitida formalmente a trámite por parte de la Gerencia de Urbanismo para la gestión y ejecución de esta unidad de actuación y la aprobación inicial de su instrumento reparcelatorio, en el marco del planeamiento urbanístico vigente. El documento se encuentra actualmente en fase de publicación en el boletín oficial.
Paralelamente, y a instancias de los promotores, se tramita el proyecto de urbanización del ámbito con el objetivo de que, tras el periodo de exposición pública, ambos instrumentos puedan aprobarse definitivamente, lo antes posible, e iniciar las obras de urbanización.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “se trata de una actuación esperada desde hace décadas que permitirá resolver problemas de accesibilidad y seguridad en un punto muy transitado de la ciudad, además de mejorar el espacio público y generar nuevas viviendas” y añadió que “es una intervención importante para este entorno porque ordena una manzana que llevaba años pendiente de desarrollo y lo hace, además, con financiación privada”.
Por su parte, la concejala de Urbanismo y del distrito Salud-La Salle, Zaida González, explicó que “con el desarrollo de esta unidad de actuación se generará una parcela de uso residencial que contribuirá a incrementar el parque de viviendas de obra nueva en la ciudad, al tiempo que se ejecutarán mejoras urbanas muy necesarias para el barrio”.
Entre estas mejoras se encuentra la ejecución del viario peatonal denominado callejón Padilla y la ampliación de la acera en la avenida Islas Canarias, una actuación que permitirá resolver el actual estrechamiento del tramo donde conviven peatones y el tranvía desde su implantación.
Asimismo, el proyecto contempla la creación de una plaza pública situada entre la parcela residencial y la vía del Barranco de Santos. Bajo este espacio se autoriza el uso de aparcamientos, lo que permitirá ampliar la dotación que se ejecute en el edificio residencial y contribuir a mejorar la oferta de estacionamiento en el entorno.
“Esta intervención permitirá ganar espacio público de calidad, mejorar la movilidad peatonal y responder a una demanda histórica de aparcamiento en esta zona de la ciudad”, concluyó González.