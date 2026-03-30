Paco Lobatón busca a Airam, desaparecido hace más de 1 mes en La Palma

El programa Directo al grano de TVE, que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró y que se emite en directo de lunes a viernes en La 1, ha vuelto a recibir en plató al conocido periodista Paco Lobatón en su espacio Desaparecidos.
En esta ocasión, el pasado viernes, para hablar sobre la desaparición del joven palmero Airam, con autismo de altas capacidades, del que se desconoce su paradero desde el pasado 16 de febrero. Lobatón entrevistó en plató a su padre, Fran Concepción, y también estableció una conexión en directo con su madre, la cineasta Mercedes Afonso.
Fran Concepción relató el colapso autista que sufrió su hijo durante su estancia en Polonia con una beca Erasmus y el que padeció un tiempo antes de su desaparición, lo que le ha llevado, según sus progenitores, a esconderse, a huir de la civilización al sentirse amenazado.
Concepción recalcó que en las desapariciones de personas con autismo es frecuente encontrar sus prendas de vestir u otras señales, como las inscripciones que coinciden con la caligrafía de Airam halladas en El Paso. “Son señuelos que dejan y que nos hacen mantener la fe y la esperanza”.
Mercedes Afonso detalló que Airam no es un joven común, está dotado de una gran inteligencia que le permite sobrevivir en condiciones extremas porque en su vida ha tenido que superar situaciones muy complejas derivadas de sus trastornos obsesivos compulsivos.
La madre comentó que su película Un mapa para tocarte, que obtuvo la Biznaga de Plata al mejor documental en la 29ª edición del Festival de Cine de Málaga, tuvo sus orígenes en las grabaciones que hacía a su hijo desde pequeño para que los médicos vieran su evolución. Años más tarde, Airam y su madre decidieron convertir en película esas imágenes para ayudar a otras familias en situaciones similares.
Sus padres intuyen, por testimonios y algunas pistas que se han encontrado, que puede estar cerca de su casa, ubicada en el barrio de Fátima de El Paso. Numerosos amigos y voluntarios siguen rastreando distintas zonas para tratar de localizarlo.