Las palmeras rellenas más grandes de Canarias: la fantasía dulce que está arrasando

Probar una palmera rellena ya suena bien, pero encontrarte con las más grandes de toda Canarias, con rellenos que parecen no tener fin, es otro nivel.
La cuenta especializada de Instagram Guachinches Modernos ha destapado una tendencia que ya suma miles de reproducciones. Se trata de las novedosas palmeras rellenas, un producto que aseguran no haber visto antes en el archipiélago ni en la península.
Estas piezas destacan por su tamaño y por la generosa cantidad de crema que contienen. La variedad incluye sabores populares como Oreo, Milka o el exitoso Kinder Bueno. Según los creadores de contenido, la clave está en la textura del hojaldre, que mantiene su punto cremoso si se atempera fuera de la nevera.
El precio de estas palmeras oscila entre los 3,50 y los 4,50 euros, dependiendo siempre del tipo de relleno elegido. El local se ha convertido en un punto de peregrinaje para los amantes del dulce. Muchos clientes optan por llevar estas palmeras en lugar de las tradicionales tartas debido a su gran volumen.
No solo palmeras rellenas
Además de esta novedad, la Panadería Los Majuelos mantiene su prestigio gracias a productos clásicos. Sus rosquetes de batata gozan de una fama consolidada en toda la isla.
También destacan las pachangas, unas piezas de bollería que alcanzan los 30 centímetros de longitud, sorprendiendo por su escala.
El establecimiento está ubicado en la Avenida de los Majuelos, número cinco. Abre sus puertas todos los días desde las 06:30 hasta las 20:30 horas