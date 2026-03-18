La cafetería en Güímar que sorprende por sus bocadillos XXL: “Se sale hasta el relleno”

Guachinches Modernos vuelve a captar la atención de miles de usuarios con un nuevo vídeo viral en TikTok, en el que muestran unos bocadillos XXL que han dejado a muchos sin palabras.
“Estamos alucinando con el tamaño de estos bocadillos y croissant”, comentan en el vídeo, donde enseñan uno de los productos estrella del local: un croissant de lomo que destaca por la cantidad de relleno, hasta el punto de que el lomo sobresalga.
Durante la grabación, los creadores no ocultan su sorpresa: “Mucho lomo para tan poco croissant”, bromean mientras muestran cómo las lonchas de lomo ocupan todo el interior en tres capas.
En el vídeo incluso sacan parte del relleno para demostrarlo: “Mira uno, dos y tres… y te aseguramos que siempre son así”. La escena resume perfectamente el concepto del local: raciones desbordantes y contundentes.
Además del clásico de lomo, también prueban otra de sus famosas opciones como bocadillos de pollo o de tortilla, que según destacan, “medio bocadillo podrían equivaler al tamaño de uno completo en otros establecimientos“.
@guachinchesmodernos Es algo descomunal los bocadillos🥖 y croissant 🥐 en este bar típico de Güímar, Don Ignacio y Mary hace un trabajo desde hace años brutal, Ignacio ya está algo malito pero siempre anda por allí, ahora Mary lleva las riendas y siguen llenando la barriga de los Guimareros. En Guimar lo conocen como el Bar de Ignacio. 🙌 👉 En total pagamos 25,50€: 2 bocadillos 4,50€ c/u Croissant 4,50€ c/u 2 batidos y 2 cortados ♿️ Es accesible en terraza 🚾 No está adaptado 💳 ❌NO Dispone de datáfono 📍 Plaza San Pedro. Güímar ⏰Abre de miércoles a domingo ☎️ 922 51 29 55 . #bocadillos #guachinche #guimar #tenerife #croissant ♬ sonido original – Jonay&Joana
Un local con fama por sus raciones gigantes
La Cafería San Pedro, conocida como Bar Ignacio, ubicada en Güímar, lleva años siendo conocido por el tamaño de sus bocadillos.
“Aquí siempre es así porque viene gente de todos lados”, señalan, destacando que el lugar ya cuenta con una gran popularidad por sus porciones generosas.
La oferta no se limita a bocadillos: también disponen de zumos naturales, como combinaciones de fresa y plátano o papaya con naranja, ampliando la experiencia más allá del plato principal.
Un detalle importante antes de ir
Entre la información práctica que comparten, advierten que el local abre de miércoles a domingo y que no acepta pagos con tarjeta, un detalle clave para quienes quieran visitarlo.
El vídeo concluye reforzando la idea que ha conquistado a los usuarios: un sitio donde “vas a comer de todo” y donde los clásicos, como el croissant de lomo con queso y ensalada, se llevan al extremo en tamaño y cantidad.