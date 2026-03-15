Piden pulpo y les llega uno ‘XXL’ en Santa Cruz: “No esperábamos que fuera tan grande”

Los creadores de contenido de la cuenta Guachinches Modernos han vuelto a captar la atención en TikTok con un nuevo vídeo grabado en Santa Cruz de Tenerife. En esta ocasión, el protagonista es un pulpo de tamaño XXL que sorprende cuando llega a la mesa.
El vídeo comienza con el anuncio de lo que van a probar: “Hoy comemos este pulpo gigante”. Desde el primer momento, los tiktokers bromean con el origen del producto. “No sé si es pulpo de Galicia o de Marruecos, pero está muy bueno”, comentan entre risas mientras empiezan a probar el plato.
Un pulpo gigante que no esperaban
Antes de que llegue el plato principal, la pareja pide unos chocos. Durante la degustación comentan un detalle que les llama la atención: les traen limón para acompañarlos.
“Me parece curioso que nos traigan limón con los chocos. ¿Alguien come los chocos con limón?”, se preguntan. Finalmente prueban el plato de las dos maneras y concluyen que el mojo de cilantro es suave y muy sabroso, aunque el limón también funciona.
La sorpresa llega cuando aparece el pulpo en la mesa. Aunque la camarera les había advertido de que las raciones eran grandes, no esperaban encontrarse con un pulpo de semejante tamaño.
“La chica nos dijo que eran grandes, pero dijimos que teníamos mucha hambre. No esperábamos que fuera tan grande”, reconocen en el vídeo.
“El pulpo sí que es grande, pero lo importante es que está muy bueno”
Tras probarlo, la valoración es clara: el pulpo destaca por su textura tierna y el sabor. El vídeo también incluye una comparación con otra experiencia previa. Uno de los creadores recuerda que en un guachinche llegaron a pagar 28 euros por un rejo.
“Lo mejor es que no sabemos cuánto nos va a costar este pulpo, porque no vimos el precio. Igual nos toca quedarnos a lavar los platos”, bromean.
@guachinchesmodernos 🇮🇨Más info aquí:👇 Ya lo hemos dicho muchas veces, pero por si no te habías enterado, por fuera del mercado de Santa Cruz se come del 15👌. Esta vez tocó repetir en La Agarrada. No tiene muchos platos pero lo que tiene está buenisimo. 👉En total pagamos 49,43€ 🅿️ Hay parking debajo del mercado ♿️ Es accesible y hay baño adaptado en el mercado 💳Dispone de datáfono 📍 C. Darias y Padron, 29,Santa Cruz de Tenerife ⏰Abre todos los días excepto miércoles y jueves ☎️ 670 67 47 48 Pd: hemos estado en Burgos🤪🙆🏼♂️🙋🏼♀️ . #pulpo #tenerife #guachinche #mercado #guachinches ♬ sonido original – Jonay&Joana
Un local pequeño donde conseguir mesa no es fácil
La comida tuvo lugar en La Agarrada, un pequeño establecimiento situado en el entorno del Mercado Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife.
Los creadores destacan en el vídeo que conseguir mesa en el local no es sencillo debido a su tamaño, algo que contribuye a su popularidad entre quienes buscan comer pescado y marisco en la capital tinerfeña.
Al final de la experiencia llega el momento de pagar. El resultado: 30 euros por el pulpo, una cifra que los tiktokers asumen con humor tras la contundente comida.
“No sé cuánto me va a costar el pulpo, pero estuvo bueno. Si pagas, pagas”, concluyen entre risas.