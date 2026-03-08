La Laguna Tenerife anuncia el fichaje de Patty Mills, un campeón de la NBA y leyenda de Australia

El La Laguna Tenerife ha anunciado el fichaje del base australiano Patty Mills, que jugará en el conjunto aurinegro hasta final de temporada. El internacional de Australia llega a la Isla tras una larga trayectoria en la NBA, donde disputó 1.020 partidos y conquistó un anillo con los San Antonio Spurs en 2014.
El club tinerfeño incorpora así a un jugador con amplia experiencia internacional y con un destacado historial tanto en el baloncesto FIBA como en la mejor liga del mundo.
Una carrera de más de mil partidos en la NBA
Patty Mills (Canberra, 1988), base de 1,83 metros, fue seleccionado en el draft de la NBA de 2009 por los Portland Trail Blazers, en segunda ronda y con el número 55.
Desde entonces desarrolló una extensa carrera en Estados Unidos. Defendió las camisetas de Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Miami Heat, Utah Jazz y Los Ángeles Clippers, su último equipo.
Su etapa más destacada llegó en San Antonio, donde jugó durante una década a las órdenes de Gregg Popovich. En ese periodo promedió 10,2 puntos por partido con un 42% de acierto en triples y conquistó el anillo de la NBA en 2014.
Además de su trayectoria en la liga estadounidense, también jugó en la NBA G-League, en la liga australiana con Melbourne y en la liga china con Xinjiang Flying Tigers durante el lockout de la NBA.
Referente del baloncesto internacional con Australia
El nuevo jugador de La Laguna Tenerife es también una de las grandes figuras históricas de la selección australiana, los Boomers.
Mills ha participado en cinco Juegos Olímpicos: Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2021 y París 2024.
Su mayor logro llegó en Tokio 2021, donde Australia logró la medalla de bronce y el propio jugador fue además abanderado de su país en la ceremonia inaugural.
También disputó tres Copas del Mundo: Turquía 2010, China 2019 y el torneo celebrado en Filipinas, Japón e Indonesia en 2023.
En sus 64 partidos oficiales con Australia, entre Juegos Olímpicos, Mundiales y campeonatos de Oceanía, firmó unos promedios de 17,7 puntos, 2,7 rebotes y 3 asistencias por encuentro.
Compromiso social y defensa de su cultura
Más allá de su carrera deportiva, Patty Mills es conocido por su implicación social.
El base australiano mantiene un fuerte compromiso con su comunidad aborigen y fue el primer deportista de origen indígena en ser abanderado de Australia en unos Juegos Olímpicos.
Además lidera la Fundación Team Mills, centrada en apoyar distintas iniciativas sociales y comunitarias.
Con su llegada al equipo aurinegro, La Laguna Tenerife suma experiencia, liderazgo y talento internacional para afrontar el tramo final de la temporada.