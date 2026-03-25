borrasca therese

Pedro Sánchez “ruega” a la población de Tenerife que “evite desplazamientos innecesarios” tras el aviso rojo de la AEMET

"Se ruega a la población que evite desplazamientos innecesarios y siga las indicaciones de las autoridades locales e insulares"
Pedro Sánchez "ruega" a la población de Tenerife que "evite desplazamientos innecesarios" tras el aviso rojo de la AEMET
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que en el Gobierno siguen “muy pendientes” de los efectos de la borrasca ‘Therese’ que está afectando a las islas Canarias. “Se ruega a la población que evite desplazamientos innecesarios y siga las indicaciones de las autoridades locales e insulares”.

En esta línea, ha pedido “mucha precaución” después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya elevado a nivel rojo el aviso en el norte de la isla de Tenerife en la noche de este martes. Se trata del nivel máximo de alerta posible y advierte de “lluvias torrenciales” también en el área metropolitana.

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El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación y pasa a emergencia de nivel autonómico por riesgo de inundaciones pluviales en Tenerife, mientras permanece en este mismo nivel Gran Canaria y en alerta El Hierro, La Palma y La Gomera.

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