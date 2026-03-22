El “mar de chocolate” en Anaga: la inédita imagen de Benijo por el paso de la borrasca Therese

La playa de Benijo, en el litoral de Anaga, presenta una imagen insólita este domingo tras las fuertes lluvias. La borrasca Therese tiñe de marrón las aguas de la costa tinerfeña debido al masivo arrastre de sedimentos y tierra.
La emblemática playa de Benijo ha perdido su azul habitual por las intensas precipitaciones de las últimas horas y el agua del mar luce un tono marrón chocolate como consecuencia directa de la borrasca Therese. Este cambio ocurre por la escorrentía de los barrancos cercanos que desembocan en el océano.
Benijo se tiñe de marrón
Las imágenes obtenidas por la red de Skylinewebcams muestran la magnitud del arrastre geológico en la zona. El fuerte oleaje y las lluvias constantes convierten este paraje virgen en un escenario de aspecto turbio y denso.
La borrasca Therese ha dejado registros de lluvia muy significativos en las zonas de medianías y la acumulación de agua busca su salida natural a través de los cauces de los barrancos. Al llegar a la costa, el lodo se mezcla con el salitre, afectando gravemente a la transparencia de las aguas.
Expertos en geología explican que este es un proceso natural tras episodios de precipitaciones extremas. El suelo erosionado de las cumbres viaja con la corriente hasta alcanzar la desembocadura de los valles. El litoral de Anaga es especialmente sensible a estos episodios por su orografía abrupta y la cercanía de los montes.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha emitido a últimas horas de la tarde de este domingo un aviso urgente, tras consultar con la AEMET, pidiendo a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios, especialmente en la zona de Anaga.