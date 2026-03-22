Canarias seguirá con lluvia en las próximas horas: la última previsión de la Aemet no descarta tormentas

La previsión del tiempo en Canarias para este lunes 23 de marzo de 2026 apunta a una jornada marcada por la inestabilidad, con chubascos dispersos, algunos de ellos localmente intensos, y con posibilidad de tormentas en el entorno del Archipiélago, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Sigue el paso de la borrasca Therese en Canarias, que ha dejado viento y lluvias de manera desigual en las últimas horas, si bien la situación tenderá a estabilizarse de forma progresiva, aunque todavía se mantendrán condiciones variables durante gran parte del día.
La previsión en el Archipiélago indica cielos nubosos con apertura de claros ocasionales, especialmente en horas centrales. Aun así, no se descartan precipitaciones localmente fuertes, sobre todo en zonas del norte y medianías de las Islas.
Posibles heladas en Tenerife y La Palma
Las temperaturas apenas experimentarán cambios. Las máximas podrían subir ligeramente en las cumbres de las islas centrales, mientras que en puntos altos de Tenerife y La Palma no se descartan heladas débiles durante la madrugada. En cuanto a las capitales, se prevén valores de entre 15 y 20 grados en Santa Cruz de Tenerife y entre 16 y 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, la situación también se presenta desigual. En la provincia oriental, el viento del suroeste podrá soplar con intervalos fuertes durante la primera mitad del día, perdiendo intensidad a partir de la tarde. En el resto del Archipiélago predominará el viento flojo, de dirección variable con tendencia a componente sur.