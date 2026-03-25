La borrasca Therese ha puesto en jaque la infraestructura eléctrica del norte de Tenerife, pero el verdadero desafío no es solo la avería, sino el entorno. Actualmente, existe un problema que impide recuperar la luz en Tacoronte, Santa Úrsula y La Matanza, dejando a más de 2.500 usuarios en una situación de incertidumbre total. A pesar de los esfuerzos de las compañías suministradoras, el factor humano y técnico se ha topado con un muro insalvable: la seguridad.
El principal inconveniente radica en que los técnicos no pueden acceder al lugar de las incidencias. Las intensas lluvias han dejado el terreno en condiciones de extrema inestabilidad, con barro, escorrentías y una visibilidad prácticamente nula. Actuar en estas circunstancias supondría un riesgo inasumible para los operarios, que aguardan a que las condiciones meteorológicas mejoren para intervenir en las líneas de alta y media tensión.
Un balance de daños preocupante en el norte
Canarias ha vivido una madrugada de intensa actividad. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 ha contabilizado un total de 42 incidencias relacionadas con el paso de la borrasca Therese. La gran mayoría de estos incidentes, concretamente 40, han tenido lugar en la isla de Tenerife, afectando especialmente a la vertiente norte.
Los problemas reportados no se limitan solo al suministro eléctrico. Los servicios de emergencia han tenido que lidiar con:
- Crecidas de barrancos que han arrastrado material hasta zonas urbanas.
- Acumulaciones de agua críticas en las principales arterias viales.
- Desprendimientos de rocas que han obligado a cortes parciales en carreteras de Tacoronte y El Sauzal.
- Incidentes menores en infraestructuras públicas debido al fuerte viento.
Tacoronte, Santa Úrsula y La Matanza: El triángulo del apagón
La situación en estos tres municipios es especialmente compleja. Al ser zonas con una orografía abrupta y numerosas áreas de medianías, el acceso a los transformadores y postes eléctricos se vuelve una odisea cuando el suelo está saturado de agua. El Ayuntamiento de Tacoronte y el resto de consistorios afectados están en contacto permanente con las eléctricas para priorizar la vuelta del servicio en cuanto el clima conceda una tregua.
A pesar de la magnitud de los daños materiales y el caos eléctrico, las autoridades han confirmado que no se han registrado heridos ni personas afectadas físicamente por el temporal. Sin embargo, la preocupación crece entre los comerciantes y vecinos, que ven cómo las horas pasan sin que los electrodomésticos y sistemas de calefacción vuelvan a funcionar.
La borrasca Therese no da tregua
El impacto en municipios como La Orotava y Puerto de la Cruz también ha sido notable, aunque la red eléctrica ha resistido con mayor fortuna en estas zonas. No obstante, el 112 mantiene la alerta ante la posibilidad de que se produzcan nuevos desprendimientos en las próximas horas, dado que el terreno sigue acumulando agua de forma incesante.
Es oficial: el restablecimiento total del suministro depende exclusivamente de una ventana de buen tiempo que permita a los camiones y equipos de reparación llegar hasta el corazón de las averías. Mientras tanto, la recomendación para la población de las zonas afectadas es mantener la calma, desenchufar aparatos sensibles y evitar desplazamientos innecesarios por carretera.
El giro radical en el tiempo que ha traído esta borrasca recuerda la vulnerabilidad de la isla frente a fenómenos meteorológicos adversos. La hazaña ahora reside en el trabajo coordinado de los servicios de emergencia, que trabajan a contrarreloj para devolver la normalidad a los miles de tinerfeños que hoy han amanecido a oscuras.