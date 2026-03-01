El puchero canario, un “superalimento” para recibir a la borrasca Regina

Mientras el Gobierno mantiene activa la alerta por la llegada de la borrasca Regina, en las cocinas de las Islas se prepara otra estrategia de resistencia. Se trata de calabaza, bubango, col, piña de millo y carne de vacuno. El puchero canario se convierte, una vez más, en el plato oficial para sobrellevar el temporal que azotará el Archipiélago a partir de este lunes.
Un “superalimento” contra el mal tiempo
Más allá de la tradición, el puchero es una joya nutricional diseñada para aportar la energía necesaria cuando el tiempo se complica. Al combinar legumbres (garbanzos), una enorme variedad de hortalizas frescas y proteínas, se convierte en una comida completa que ayuda a regular la temperatura corporal y fortalecer el sistema inmunológico ante los cambios bruscos de presión.
El ritual del “escaldón”
Para muchos, el secreto de un buen puchero ante el frío no termina en el plato, sino en el aprovechamiento del caldo sobrante para elaborar un escaldón de gofio. Este complemento, cargado de energía, es el remate perfecto para prevenir los refriados ante el contraste del tiempo.
Consejos para un puchero
- Fuego lento: La paciencia es clave; aprovecha el domingo para que los sabores se integren bien.
- Producto local: Las papas del país y las verduras de cercanía marcan la diferencia en el aporte vitamínico.
- El orden importa: Primero las carnes y garbanzos, luego las hortalizas más duras y, al final, las papas y el bubango.
Regina no es una borrasca cualquiera. Ha sido nombrada por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) y se convierte en la decimoséptima borrasca de la temporada 2025/2026. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la formación de ‘Regina’. Se trata de una borrasca de “gran impacto” que marcará el inicio de la semana con lluvias abundantes, viento y un nuevo temporal marítimo en el Archipiélago.
Con las autoridades pidiendo precaución en los desplazamientos y el cielo tornándose gris, la elaboración de un puchero se convierte en uno de los mejores platos para los próximos días y así mantener fuerte a las defensas.