Bajo el nombre aparentemente inofensivo de Happy Slapping (bofetada feliz), se esconde una de las formas más crueles y peligrosas de violencia juvenil que ha llegado a las aulas de Canarias. La Policía Nacional, en una colaboración estratégica con fundaciónSOL, ha activado todas las alarmas en las islas tras el lanzamiento de la campaña “Somos su Mejor Red”. El objetivo es claro: frenar la normalización de grabar, difundir y viralizar agresiones físicas entre menores.
Este fenómeno, nacido en el Reino Unido, ha encontrado en los dispositivos móviles y las redes sociales el caldo de cultivo perfecto. Ya no basta con la agresión; la finalidad ahora es la humillación pública para ganar popularidad o “likes”. En Canarias, donde el acceso temprano a la tecnología es una realidad, la preocupación de las familias y centros educativos crece ante una práctica que convierte a los testigos en cómplices necesarios al compartir el contenido.
Cifras que obligan a la reflexión en las islas
Los datos más recientes de la Fiscalía General del Estado revelan una tendencia preocupante. Los delitos de lesiones cometidos por menores han experimentado un incremento del 8%, mientras que las causas por homicidio o tentativa han subido casi un 19%. Esta escalada de violencia no es ajena al archipiélago, donde la dinámica de grupo y la búsqueda de viralidad en plataformas como TikTok, Instagram y WhatsApp están transformando los conflictos escolares en casos judiciales.
Según los informes de expertos, el uso de la Inteligencia Artificial también ha irrumpido en este escenario. El 14,2% de los casos de ciberacoso ya incluyen el uso de IA para crear vídeos o audios falsos, lo que dificulta la detección de la agresión original y multiplica el daño psicológico a la víctima.
La responsabilidad penal a partir de los 14 años y el Happy Slapping
Desde la Policía Nacional, el mensaje es contundente. Juan Cristóbal Cabiedas Pedraza, inspector con amplia trayectoria en seguridad ciudadana, advierte que el Happy Slapping trasciende el mundo físico: “No podemos entender estas conductas como una broma. Pueden ser constitutivas de delitos contra la integridad moral, lesiones o amenazas”.
Es fundamental que los jóvenes canarios y sus familias entiendan que, a partir de los 14 años, existe la responsabilidad penal. Un vídeo compartido por “diversión” hoy puede marcar el historial delictivo de un adolescente de cara a su vida adulta. La violencia digital deja un rastro imborrable y las consecuencias legales son inmediatas para quienes graban, difunden o incluso interactúan con el contenido violento.
Cómo actuar: Recomendaciones para las familias canarias
La prevención requiere que la sociedad no mire hacia otro lado. Desde la campaña “Somos su Mejor Red”, se proponen pautas directas para cortar la cadena de la violencia viral:
- Educar en empatía digital: Detrás de cada pantalla hay una persona real sufriendo una doble victimización.
- No difundir es proteger: El silencio ante el vídeo agresivo es la mejor herramienta para desarmar al agresor.
- Reportar y denunciar: Antes de borrar el contenido de las plataformas, es vital guardar la evidencia digital para que la Policía pueda actuar judicialmente.
- Cortar la cadena: No dar “like” ni comentar para evitar que el algoritmo siga impulsando la humillación.
El reto en Canarias es construir un entorno digital seguro donde la tecnología sea una herramienta de progreso y no un arma de destrucción emocional. La protección de la infancia y la adolescencia es, hoy más que nunca, una responsabilidad compartida entre los hogares, los institutos y las fuerzas de seguridad.