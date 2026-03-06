Es oficial: Canarias reducirá las ratios en las aulas con alumnado con necesidades especiales

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha anunciado este viernes que la Consejería ajustará las ratios en aulas con alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) para mejorar la atención educativa en los centros.
La medida se aplicará en aulas ordinarias de las distintas etapas educativas en las que haya estudiantes con necesidades educativas especiales, con el objetivo de facilitar una atención más personalizada y reforzar su aprendizaje.
El anuncio se produjo durante la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias, donde Suárez explicó que esta iniciativa busca avanzar hacia un modelo educativo más inclusivo.
Menos alumnado por aula para mejorar la atención educativa
El ajuste de las ratios en aulas con alumnado NEE permitirá a los docentes dedicar más tiempo a cada estudiante y adaptar mejor la enseñanza a sus necesidades.
Según explicó el consejero, el objetivo es que los centros dispongan de más herramientas para responder a la diversidad del alumnado.
La Consejería de Educación prevé que esta línea de trabajo tenga continuidad en la futura Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado, actualmente en elaboración.
La intención es estudiar la posibilidad de ampliar esta medida también a las aulas enclave y a los centros de educación especial, con el fin de reforzar los recursos destinados a estos estudiantes.
Más recursos para alumnado con necesidades educativas especiales
Suárez recordó que el sistema educativo canario ha incrementado los recursos para este colectivo, que supera actualmente los 5.000 estudiantes.
Para responder a esta realidad, se han reforzado los recursos humanos:
- Auxiliares educativos: De 941 profesionales en el curso 2022-2023 a más de 1.850 en la actualidad.
- Docentes adicionales: Más de 600 nuevos profesionales, con una inversión cercana a los 15 millones de euros.
Nuevas aulas y centros especializados
En el ámbito de las infraestructuras, el departamento ha ampliado la red de recursos especializados:
- Cerca de 100 aulas enclave terminadas o en proyecto.
- Creación de cuatro nuevos centros de educación especial.
- Puesta en marcha de once centros específicos para alumnado con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo).
Además, el Gobierno de Canarias ha impulsado iniciativas como el proyecto NEAE +21, el nuevo modelo de Formación Profesional Adaptada —que permite continuar la formación hasta los 33 años— o la gratuidad del comedor escolar para el alumnado de aulas enclave. Finalmente, se suma una línea de ayudas de 800.000 euros destinada a alumnado con TDAH con discapacidad superior al 25%.