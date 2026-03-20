Alerta sanitaria: ordenan retirar un lote de crema solar para bebés por falta de protección

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización y la retirada del mercado del lote 103362506241 del la crema solar Fresh baby sunscreen SPF 50, de la marca Ringana.
La medida se ha tomado tras los ensayos realizados por las autoridades austriacas, que confirman un factor de protección solar (FPS) inferior al indicado por el fabricante.
La alerta ha sido comunicada a través del Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate).
Según la normativa, el producto indica en su etiquetado una categoría de protección solar “Alta”, pero los análisis concluyen que su protección real corresponde a una categoría “Media”, incumpliendo la Recomendación de la Comisión Europea de 22 de septiembre de 2006.
Riesgo para la salud de menores
El uso de protectores con un FPS menor al declarado supone un riesgo para la salud, ya que aumenta la probabilidad de sufrir quemaduras durante la exposición solar. La AEMPS subraya que este riesgo es especialmente crítico en este caso, al tratarse de un protector recomendado para bebés a partir de 0 meses y población infantil en general.
La Agencia ya ha trasladado esta orden a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para asegurar su difusión y la retirada efectiva del lote afectado en los puntos de venta.
Las autoridades recomiendan a aquellas personas que dispongan de alguna unidad perteneciente al lote 103362506241 que interrumpan su uso de inmediato. Asimismo, se insta a los consumidores a ponerse en contacto con el punto de venta donde adquirieron el producto para gestionar su devolución.