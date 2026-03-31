Guía completa de la Semana Santa de La Laguna 2026: horarios, recorridos y novedades

La Ciudad de los Adelantados ya respira incienso y silencio. La Semana Santa de La Laguna 2026 se presenta como una de las más esperadas de los últimos años, consolidando su título de Interés Turístico Nacional y su estatus como el principal referente de la fe en Canarias. El Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la Junta de Hermandades y Cofradías, ha hecho público el programa oficial que recoge más de una treintena de desfiles procesionales que recorrerán el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Desde el recogimiento de la Madrugada hasta la majestuosidad de la Procesión Magna, el programa de este año destaca por la recuperación total de los itinerarios tradicionales y una apuesta decidida por la seguridad y la movilidad en el centro de la ciudad.
Los momentos clave de la Semana Santa de La Laguna 2026
Si planeas visitar la ciudad durante estos días, es vital conocer los hitos que marcan el calendario litúrgico y popular. La Semana Santa de La Laguna 2026 arranca con fuerza desde el Viernes de Dolores, pero alcanza sus picos de mayor afluencia en las siguientes fechas:
- Domingo de Ramos: La “Burrita” inaugura la semana con su entrada triunfal, seguida por la imponente salida de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
- Lunes Santo: El protagonismo es para el Señor del Huerto de los Olivos y la solemnidad de la procesión de la Soledad de María Santísima.
- Martes Santo: Las calles de Aguere se llenan con las túnicas blancas y moradas de la cofradía del Señor Rescatado y la impresionante imagen del Cristo de la Columna.
La Madrugada y el Viernes Santo: El epicentro de la devoción
El momento culminante de la Semana Santa de La Laguna 2026 llegará, como es tradición, en las primeras horas del Viernes Santo. La Madrugada lagunera es una experiencia sensorial única: el frío característico de la ciudad se mezcla con el calor de las velas y el rítmico sonido de las malagueñas dedicadas al Santísimo Cristo de La Laguna.
Posteriormente, el Viernes Santo por la tarde tendrá lugar la Procesión Magna. Este acto es, sin duda, la mayor exposición de arte sacro en las calles de Canarias. Todas las hermandades y cofradías de la ciudad sacan sus pasos en un desfile conjunto que representa la pasión, muerte y entierro de Jesucristo, partiendo desde la Catedral de La Laguna.
Novedades y recomendaciones para el programa de 2026
Este año, el programa oficial de la Semana Santa de La Laguna 2026 pone especial énfasis en la accesibilidad. Se han habilitado zonas específicas para personas con movilidad reducida en los puntos neurálgicos de los recorridos, como la Plaza del Adelantado y la calle Carrera (Obispo Rey Redondo).
Además, para aquellos que deseen profundizar en la historia de cada imagen, la Junta de Hermandades ha integrado códigos QR en los programas físicos y digitales que enlazan con descripciones detalladas de los tronos de plata y las tallas de imaginería canaria, andaluza y flamenca que atesora la ciudad.
Cómo moverse por La Laguna durante las procesiones
Debido a la gran afluencia de público prevista, se recomienda el uso del transporte público. El Tranvía de Tenerife reforzará sus frecuencias durante los días grandes, especialmente el Jueves y Viernes Santo. Asimismo, los parkings periféricos estarán operativos las 24 horas para facilitar el acceso a quienes se desplacen desde otros puntos de la isla.
La Semana Santa de La Laguna 2026 no es solo un evento religioso; es el motor cultural y económico de Aguere durante la primavera. Comercios y restaurantes locales ya tienen todo listo para recibir a miles de visitantes que, entre procesión y procesión, buscarán degustar los platos típicos como el pescado salado o los tradicionales rosquetes de Semana Santa.