Santa Cruz de Tenerife, referente nacional en sus espacios verdes con un nuevo premio

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha sido distinguido con el Premio Parjap 2026, otorgado por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, en la categoría de mejor labor de planeamiento, creación y gestión de parques y jardines públicos, gracias a su Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad y a la gestión de zonas verdes urbanas.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha traslado su felicitación al área de Servicios Públicos por “el excelente trabajo que se viene realizando, que recibe un reconocimiento nacional y que demuestra el firme compromiso de Santa Cruz con la sostenibilidad, la calidad de vida y la protección de nuestro entorno natural”.
El concejal del área, Carlos Tarife, señala que “este reconocimiento respalda la gestión desarrollada, lo que significa que el municipio es referente en la planificación de infraestructuras verdes a nivel nacional”.