La Semana Santa llega con novedades en sus procesiones en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife se adentra en la celebración de la Semana Santa con un amplio programa de actos religiosos y culturales que, en esta edición, incluirá novedades en cuanto al recorrido de procesiones. Con María Magdalena como protagonista del cartel anunciador, el alcalde, José Manuel Bermúdez, afirmó ayer que “queremos acercar la Semana Santa a todos los rincones del municipio y, para ello, se ha diseñado un programación que unirá la fe al patrimonio histórico de la ciudad”.
El calendario arrancará el próximo día 25, a las 20.30 horas, con el pregón que correrá a cargo de la profesora jubilada de Derecho Mercantil de la Universidad de La Laguna María Cristina Llanos. Una tradición que, por vez primera, cambia de ubicación a la iglesia de El Pilar, donde se custodia la talla de María Magdalena -fechada en 1900 y restaurada hace tres años- que preside este año el programa oficial religioso.
Bermúdez señaló que “las obras en la calle La Rosa obligarán a cambiar el recorrido de la procesión del Señor de las Tribulaciones, que se iniciará a las 20.15 horas en la iglesia de San Francisco, para discurrir por Villalba Hervás, Valentín Sanz, retroceder por Suárez Guerra, subir por Puerto Escondido, calle San Clemente, Santiago, San Francisco Javier, San Miguel, Señor de Tribulaciones, La Rosa y de nuevo regresar al templo”.
Las procesiones en la capital comenzarán el día 22, a las 17.30 horas, con el Vía Crucis Arciprestal en el parque García Sanabria, para, a partir de ahí, sucederse las múltiples procesiones y actos en los cinco distritos, que irán acompañados de una programación musical sacra que incorporará dos citas de relevancia artística impulsadas por el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz.
Otras novedades serán el día 28, a las 11.00 horas, con la bendición en la parroquia de Anchieta en Residencial Anaga, partiendo en procesión por Carlos JR Hamilton, Rambla de Santa Cruz y Méndez Núñez hasta la parroquia de San José. El 2 de abril, la procesión de la Macarena también retrasará su salida desde La Concepción a las 21.00 horas.
El vicario de la capital, Juan Manuel Yanes, apuntó que “la Semana Santa es un lugar de encuentro y de fe” e invitó a disfrutarla desde la tradición. Palabras que refrendó el arcipreste de Santa Cruz Centro, Sixto Valentín Pérez.