El aviso del SEPE para quienes no llegan al año cotizado: la ayuda de hasta 570 euros que puedes pedir

Quedarse en el paro antes de cumplir el año de carencia es una de las mayores preocupaciones de los trabajadores. Sin embargo, no alcanzar los 360 días de cotización necesarios para la prestación contributiva por desempleo no significa quedarse con las manos vacías. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dispone de un “salvavidas“: el subsidio por insuficiencia de cotización.
Esta ayuda está diseñada específicamente para quienes han trabajado al menos 90 días si tienen responsabilidades familiares o 180 días si no las tienen, ofreciendo un respiro económico mientras se reincorporan al mercado laboral.
¿Quiénes pueden solicitar este subsidio en 2026?
Para acceder a esta prestación, el solicitante debe cumplir tres requisitos fundamentales:
- Estar en situación legal de desempleo (despido o fin de contrato, nunca baja voluntaria).
- No haber cotizado al menos 360 días por desempleo que den derecho a la prestación contributiva.
- Carecer de rentas propias superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o tener responsabilidades familiares. Con el SMI actual en 1.221 euros, el límite de ingresos se sitúa en 915,75 euros mensuales.
Cuantía: ¿Cuánto dinero recibiré cada mes?
Es importante saber que esta ayuda no es lineal. Los importes actuales se dividen en tres tramos basados en el IPREM:
- Primeros 6 meses: 570 euros mensuales (95% del IPREM).
- Del mes 7 al 12: 540 euros mensuales (90% del IPREM).
- A partir del año: 480 euros mensuales (80% del IPREM).
Ojo al contrato parcial: si tu último empleo no fue a jornada completa, el SEPE podrá reducir estas cuantías de forma proporcional a las horas trabajadas.
Duración: ¿Cuánto tiempo dura la ayuda?
El tiempo de cobro depende directamente de tus días cotizados y de tu situación familiar:
- Si tienes responsabilidades familiares: puedes cobrar desde 3 meses (con 90 días cotizados) hasta un máximo de 21 meses (si has cotizado 180 días o más).
- Si no tienes responsabilidades familiares: la duración es de hasta 6 meses, siempre que hayas cotizado al menos 180 días. Si tienes menos de 180 días y no tienes familia a cargo, no podrás acceder a este subsidio.
No dejes pasar el plazo: solo tienes 6 meses
El factor crítico en este trámite es el tiempo. El SEPE establece un plazo máximo de seis meses desde que se produce la situación legal de desempleo para solicitar la ayuda. Si se supera ese plazo, se puede perder el derecho a percibir el subsidio, independientemente de los días cotizados acumulados.
Este subsidio se presenta como una herramienta de protección social destinada a quienes pierden su empleo sin haber generado derecho a la prestación contributiva, facilitando un apoyo económico temporal mientras acceden nuevamente al mercado laboral.