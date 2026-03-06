La espera por fin ha terminado para los amantes del maquillaje en las Islas. Ya es oficial: Sheglam llega a las tiendas físicas de Canarias.
Lo que comenzó como un fenómeno viral en redes sociales se ha confirmado tras la difusión de un vídeo en TikTok del perfil @naaimsantanaaa, en el que enseña que la marca de cosméticos de Shein está montando sus propios espacios en los establecimientos Druni del Archipiélago.
En el vídeo, el joven visita una de las tiendas para comprobar la noticia y muestra el estand ya montado. Aunque el expositor está vacío, a la espera de recibir la mercancía, ya se pueden observar los precios y los productos que estarán disponibles: desde fijadores y matificantes hasta coloretes y todas las gamas de pintalabios de la firma.
Sheglam en toda Canarias
La llegada de los productos será inminente en toda la red de ventas. “Me comenta una chica que trabaja allí que cree que no tarden mucho en tenerlo a la venta en todos los Druni de Canarias; están esperando a que llegue la mercancía”, explica el autor del vídeo.
Además, los usuarios han confirmado en los comentarios haber visto estos estands no solo en Druni, sino también en las tiendas Primor de las Islas.
De hecho, la presencia física ya es una realidad en puntos como el Primor de Alcampo La Villa, en La Orotava (Tenerife), donde algunos clientes aseguran haber realizado ya sus primeras compras.
El fin de las trabas en los envíos
La noticia ha sido recibida con euforia por la comunidad canaria, que históricamente ha tenido dificultades para adquirir estos productos de forma online. Por ello, algunos de los comentarios celebran que, por fin, los productos de Sheglam estén otra vez en Canarias.
“A nosotros en Canarias nos viene genial, más que a nadie, ¡porque ni nos enviaban!”
“Me cansé de pedirlo para la Península y que me lo envíen acá”