Los médicos canarios de Atención Primaria denuncian la sobrecarga burocrática

Los representantes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) Canarias alertó sobre el déficit de personal e infraestructuras en los centros de Atención Primaria, el exceso de burocracia y tareas administrativas que ralentiza su trabajo clínico, sobre todo en la “extenuante gestión de bajas”.
Denuncian que el envejecimiento de la población canaria “aumenta la complejidad” de los casos sin que hayan aumentado proporcionalmente los recursos, así como cupos con 1.500 pacientes asignados que “impiden ofrecer calidad asistencial”.
En su evaluación de la realidad de la Atención Primaria SEMG Canarias califica de “inasumible” la sobrecarga de burocracia. “Dedicamos más del 30% de nuestra jornada a tareas administrativas que no aportan valor clínico alguno”. Por otro lado, al gestionar la Incapacidad Temporal (IT), el médico de familia se ha convertido en un “gestor de bajas”, soportando una carga administrativa extenuante que debería ser simplificada y compartida.
También denuncian la “burocracia inducida” por la Atención especializada. Afirman que la falta de “acto médico completo” en los hospitales obliga al paciente a volver a su centro de Salud de Atención Primaria “solo para que nosotros tramitemos recetas, ambulancias o pruebas” que el especialista ya ha decidido, y califican de “inaceptable” esta transferencia de carga administrativa.
Otra amenaza para la Atención Primaria en Canarias es la presión de la cronicidad. La aceleración notable del envejecimiento de la población canaria “aumenta la complejidad” de los casos atendidos por los médicos generales y de familia, sin que hayan aumentado proporcionalmente los recursos.
Se estima que para el año 2030 habrá en Canarias unas 500.000 personas mayores de 65 años. Además, la cifra de personas centenarias se ha duplicado en el archipiélago, alcanzando más de 340 mayores de 100 años a principios de 2025. Asimismo, el índice de envejecimiento continúa batiendo récords. Según el INE, a principios de 2025, Canarias alcanzó un índice de envejecimiento del 149,5%, lo que significa que hay casi 150 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, 6,8 puntos más con respecto a 2024. En apenas cinco años, el envejecimiento se ha disparado un 30%, impulsado por una natalidad baja y una esperanza de vida en aumento.
Por otro lado, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en Canarias constata un alarmante déficit de personal en los centros de Atención Primaria del Archipiélago.
Uno de los problemas más importantes es la “falta de relevo generacional” y destacan que las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FES) ofertadas por el Servicio Canario de la Salud (SCS) son insuficientes en una especialidad clave para el funcionamiento del sistema en Atención Primaria, como es la Medicina Familiar y Comunitaria, con solo 92 plazas ofertadas en la pasada convocatoria de 2026, por debajo de las necesidades reales del archipiélago.
Recalcan que hay que actuar: Los nuevos especialistas (MIR) no se incorporarán al mercado laboral hasta finalizar su periodo formativo de cinco años.
EL SISTEMA PÚBLICO DEJARÁ DE EXISTIR
Por otro lado, lamentan la “pérdida de atractivo” de la especialidad de Medicina de Familia para las nuevas generaciones de médicos. “La sobrecarga y el desgaste que observan en los tutores, la brecha salarial y de prestigio y la falta de calidad de vida, empujan a nuestros residentes hacia el hospital, la medicina privada, hacia otras Comunidades o peor aún, hacia el extranjero”. Lamentan que las vacantes quedan desiertas o son las últimas que se ocupan.
SEMG Canarias alerta de que “el riesgo es real: Si no hacemos la Atención Primaria atractiva ahora, en menos de una década no habrá médicos de familia para sustituir a los que nos jubilamos. Y sin médicos de familia especialistas, el sistema público de salud, tal como lo conocemos, dejará de existir”.
Por último, alertan del incremento de las agresiones al personal sanitario y de la inseguridad en los centros de salud.
Gran sobrecarga asistencial: “Las plantillas no están adecuadas a la demanda”
Los Médicos Generales y de Familia (SEMG) Canarias muestran su preocupación por la sobrecarga asistencial. Las plantillas “no están adecuadas a la demanda”, mientras se activan nuevos servicios “sin dotarlos de personal”.
Recuerdan que algunos profesionales tienen a su cargo cupos que alcanzan las 2.000 tarjetas sanitarias.
Aseguran que llevan años solicitando que se regule el número de pacientes que se pueden atender por días, no solo agendados, sino aquellos fuera de cita, y que reduzcan ese volumen de tareas administrativas “que nos quitan horas de consulta” y que “sea muy difícil bajar las listas de espera”. Estas demoras también están aumentando debido al poco tiempo de atención en consulta y la necesidad de pasar por Primaria para iniciar cualquier trámite.
Además, destacan las carencias de las infraestructuras en Atención Primaria, y alertan de que “los Centros de Salud se han quedado pequeños” para la población actual. “Esto, unido a la falta de personal, conlleva a que soportemos cupos demasiado grandes”.
Recuerdan que hay islas “poco atractivas” para ejercer y, recuerdan que, además de los residentes, se atiende a la población flotante (turística) no contemplada. “Las plantillas están diseñadas para la demanda local, no para la turística”. Además, denuncian la atención sanitaria a extranjeros que no se comunican en español.