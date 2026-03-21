Tacoronte tendrá 144 contenedores marrones para basura orgánica

Tacoronte tendrá 144 contenedores marrones destinados a la recogida de materia orgánica, un nuevo servicio que entrará en funcionamiento en las próximas semanas cuya apertura será controlada mediante tarjeta identificativa que podrá retirarse con la presentación de un recibo del pago de la tasa de residuos.
Ya fueron muchas las familias que lo hicieron con el objetivo de empezar a utilizar el conocido como “quinto contenedor”, que se instalará en diferentes puntos del municipio y en el que se solamente se podrán tirar sobras de comida, flores, servilletas y papel de cocina, posos de café o pequeños restos vegetales. Las bolsas para el almacenaje temporal de estos desperdicios sólo podrán ser compostables, nunca de plástico o de cualquier otro material.
Su correcta utilización supondrá, además, una bonificación en el recibo de la tasa anual de la basura de un 20%, siempre que se cumplan con los requisitos fijados para ello, tanto de apertura como de uso periódico a lo largo del año. En concreto, 50 veces durante 36 semanas, tal y como contempla la ordenanza fiscal sobre residuos aprobada por el Ayuntamiento el pasado año, según confirma a este periódico el concejal de Residuos Sólidos, Eduardo Dávila.
Este servicio de recogida selectiva de biorresiduos, con bonificación por depósito, es un modelo de gestión pionero en Tenerife, que tiene connotaciones sociales, económicas y ambientales que repercutirán de forma positiva en el medio ambiente y la lucha por el cambio climático.
Otra bonificación con el mismo porcentaje está contemplada para los vecinos y vecinas que fabriquen compost mediante sus composteras en sus domicilios.
Cada contenedor, de carga lateral y enteramente metálico, cuenta con una capacidad de 2400 litros, tres veces más que los antiguos contenedores verdes, y por ello lo convierte en un punto de recogida más eficiente para un almacenaje acorde a la demanda vecinal de cada entorno. Cuenta con una tapa de apertura retardada mediante tarjeta magnética, a la que se unirá el acceso futuro mediante app móvil, aún en fase de prueba.