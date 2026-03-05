Vuelve ‘Tapas y Vinos’ en Las Galletas, con gastronomía local y bodegas de Tenerife: fecha e inscripción

Las Galletas volverá a convertirse el próximo sábado 28 de marzo en punto de encuentro para la gastronomía, el vino y el ambiente en la calle con una nueva edición de ‘Tapas y Vinos de Las Galletas 2026’, una cita promovida por el Ayuntamiento de Arona a través de la Concejalía de Promoción Económica y Empleo.
La actividad se celebrará en la calle Dionisio González, en horario de 17:00 a 24:00 horas, con una propuesta que reunirá restauración local y bodegas de Tenerife en una jornada pensada para disfrutar de tapas, vinos y recorrido por la zona comercial de Las Galletas.
La campaña contará con un total de 20 puestos: 14 empresas del sector de la restauración del municipio de Arona y 6 bodegas de la isla de Tenerife pertenecientes a los cinco Consejos Reguladores de las denominaciones de origen del vino de la isla. El formato buscará combinar degustación, paseo y consumo en un enclave comercial de referencia del municipio.
El plazo de inscripción para participar en esta edición estará abierto del 3 al 16 de marzo, inclusive, y la solicitud deberá presentarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Arona, mediante el modelo 813.
Una cita para disfrutar Las Galletas y su zona comercial
‘Tapas y Vinos de Las Galletas 2026’ se plantea como una acción que une gastronomía, producto local y vida en la calle, y que contribuirá a atraer visitantes a la zona comercial durante la tarde y la noche del evento.
La iniciativa pondrá en valor la oferta gastronómica local y la participación de bodegas de Tenerife, al tiempo que reforzará el atractivo de Las Galletas como espacio de encuentro para residentes y visitantes.
Además de ofrecer una experiencia vinculada al vino y a la restauración, la campaña servirá para visibilizar la actividad comercial del entorno y seguir impulsando acciones que conecten consumo, ocio y promoción del comercio local.