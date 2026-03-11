Máxima seguridad para la Romería de San Marcos: Tegueste organiza un dispositivo con más de 200 agentes

El ayuntamiento de Tegueste celebró en la mañana de hoy la Junta Local de Seguridad con el objetivo de coordinar el dispositivo especial que garantizará la seguridad durante la Romería de San Marcos, el próximo 26 de abril, uno de los actos más multitudinarios y representativos del calendario festivo local.
La reunión contó con la participación de representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, así como los servicios implicados en la organización, como TITSA, abordando aspectos relacionados con la regulación del tráfico, control de accesos, vigilancia preventiva de incidencias y coordinación ante posibles emergencias.
El operativo previsto estará formado aproximadamente por 200 efectivos repartidos en: 26 policías locales, 90 guardias civiles, 18 policías de la Policía Canaria y 30 miembros de otros cuerpos de seguridad y protección civil, quienes se encargarán de velar por el correcto desarrollo de la Romería de San Marcos, garantizando la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes, así como el orden en el tránsito y en las distintas actividades programadas.
El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, destacó que “la planificación anticipada y la coordinación entre todas las administraciones y cuerpos de seguridad resulta clave para que la Romería de San Marcos se desarrolle con total normalidad”. Asimismo, subrayó que “desde el Ayuntamiento trabajamos para que la ciudadanía pueda disfrutar de esta tradición en un entorno seguro, ordenado y plenamente organizado”.
Por su parte, la concejala de Fiestas, Eladia López, aseguró que “la Romería de San Marcos es uno de los momentos más esperados por nuestro municipio y requiere una organización minuciosa para que todo se desarrolle con éxito”.
Con la celebración de esta Junta Local de Seguridad, el Consistorio reafirma su compromiso con la prevención, la coordinación institucional y la garantía de seguridad en uno de los eventos más emblemáticos del municipio.