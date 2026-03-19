Confirmado por la Aemet: Tenerife registra la temperatura más baja de todo el país por la borrasca Therese

La borrasca Therese ha situado a las cumbres de Tenerife a la cabeza de los registros meteorológicos nacionales. Según los datos de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizados hasta las 09:10 horas de este jueves, 19 de marzo de 2026, la estación de Izaña, en el Parque Nacional del Teide, ha marcado la temperatura más baja de España con un registro de -4,5 grados a la una de la madrugada.
Este valor sitúa a la cumbre tinerfeña por debajo de otros puntos de alta montaña en el territorio peninsular, como Pradollano en Sierra Nevada (Granada), que marcó -4,4 grados, o Port Ainé en Lleida, con -3,4 grados.
El frío se extiende por las cumbres canarias
Canarias domina el ranking de las temperaturas mínimas en esta jornada. Además de Izaña, otras estaciones de las islas han registrado valores bajo cero o cercanos a la congelación:
- Roque de los Muchachos (La Palma): -3,2 grados.
- La Orotava, Cañadas del Teide: -2,8 grados.
Vientos de hasta 88 km/h en Izaña y Vallehermoso
En cuanto a la fuerza del viento, la racha máxima nacional también se ha localizado en Izaña, con un pico de 88 km/h registrado a las 08:00 horas. Le sigue muy de cerca la estación de Vallehermoso, Alto Igualero, en la isla de La Gomera, donde se han alcanzado los 86 km/h.
En cuanto a la velocidad media del viento, Vallehermoso lidera la estadística con 64 km/h, seguido nuevamente por Izaña con 51 km/h, igualando los registros de puntos como Cabo de Gata en Almería.
Lluvias acumuladas en La Palma y La Gomera
La borrasca Therese ha comenzado a dejar precipitaciones significativas, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La isla de La Palma concentra los mayores acumulados de lluvia hasta primera hora de este jueves:
- El Paso: 13,8 mm.
- Puntagorda: 11,8 mm.
- Tijarafe: 8,8 mm.
En La Gomera, la estación del Alto Igualero en Vallehermoso ha recogido 8,6 mm, mientras que en Arure se han registrado 8,4 mm. En la provincia de Las Palmas, las rachas de viento también han sido destacables, con 74 km/h en la Cruz de Tejeda y 67 km/h en la Vega de San Mateo.