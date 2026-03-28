Cuenta atrás para el tercer carril de la TF-5: las obras arrancarán este verano con una inversión de 66 millones

Las obras del tercer carril de la TF-5 en el tramo entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, en sentido descendente, se prevén adjudicar de forma definitiva entre abril y mayo y que comiencen antes de este verano, según indicó ayer el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, durante la presentación de los detalles de este proyecto que busca mejorar la fluidez del tráfico en este punto de la TF-5.
Un acto en el que estuvieron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el vicepresidente regional, Manuel Domínguez; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente insular, Lope Afonso; el primer teniente alcalde de La Laguna, Badel Albelo, y otras muchas autoridades.
Este proyecto se desarrollará, en concreto, entre los kilómetros 11 y 15 de dicha vía, cuenta con un presupuesto base de licitación de 66,4 millones y un plazo de ejecución de 35 meses. Según indicó el redactor del proyecto, Emilio Grande, no solo se añadirá un tercer carril en sentido descendente, con el que se prevé aumentar la capacidad actual de la vía en un 50%, sino que también “mejoramos la funcionalidad” de los enlaces que hay en este tramo.
En concreto, contempla la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la creación de un nuevo acceso directo al aeropuerto. Esta reordenación permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, favoreciendo una circulación más eficiente y reduciendo la presión sobre los tramos más saturados.
En este sentido, los vehículos procedentes del Norte podrán acceder al aeropuerto a través de un nuevo enlace directo, evitando su paso por el enlace de San Lázaro y contribuyendo así a descongestionar la autopista.
Emilio Grande también apuntó que el proyecto supondrá “muy pocas expropiaciones”, en concreto unos 8.000 metros cuadrados de cuatro fincas, perteneciendo la mayor superficie a AENA, por un coste de unos 600.000 euros, señaló.
Asimismo, el director del proyecto enfatizó que se ha puesto el condicionante de que, durante las obras, se mantengan los otros dos carriles abiertos siempre para tratar de que las afecciones a los usuarios serán las “mínimas” posibles.
Mientras, una de las novedades del proyecto será la construcción de cinco tanques de tormentas, a petición del Consejo Insular de Aguas, que son unos depósitos subterráneos para recoger el agua de lluvia de la vía. “En este tramo no hay ningún barranco. Sólo está el que pasa por debajo de La Laguna, el de Cha Marta, que tiene problemas de capacidad. Y por eso surge esta idea del tanque de tormentas, que recibe la primera avalancha de agua, donde tiene un período de retención y antes de verterlo al terreno se trata para evitar la contaminación del subsuelo”, explicó Grande.
Respecto a los plazos de la licitación, a la que se presentaron nueve ofertas, el consejero regional de Obras Públicas indicó que las previsiones son que la Mesa de Contratación haga una propuesta de adjudicación “durante el mes de abril”, aunque la definitiva será entre abril y mayo, en función de si alguno de los ofertantes presenta recurso. “Espero que podamos firmar el contrato antes del verano con el adjudicatario y que se inicie la obra también en esa fecha”, apuntó.
El consejero puso en valor el trabajo que se está realizando en este mandato e indicó que la siguiente obra “importante” de la Isla será el tercer carril en dos tramos de la TF-1.
Asimismo, Fernando Clavijo destacó el “trabajo en equipo” para atender el “grave problema” de movilidad que hay en la Isla, lo que se ha hecho desde “diferentes ópticas”. Y valoró el trabajo “eficiente” que está llevando a cabo el Cabildo.
Por su parte, Rosa Dávila también enfatizó la “extraordinaria” colaboración entre administraciones y señaló que se trata de una actuación “crucial” para la movilidad, ya que la TF-5 es una de las principales arterías de Tenerife, por donde cada día circulan 110.000 vehículos, con picos de hasta 4.500 por hora.
Lope Afonso afirmó que “hoy se abre un halo de esperanza para todos esos ciudadanos que llevan décadas reivindicando una solución”.
La Laguna
Mientras, Badel Albelo celebró “todas las medidas que contribuyan a mejorar la movilidad en la zona metropolitana”, y recordó también que desde el municipio “venimos reivindicando una planificación integral de la movilidad en la Isla, y eso incluye la variante de la TF-5 y el soterramiento de la autopista a su paso por el casco urbano”.
Al respecto, Pablo Rodríguez explicó sobre el soterramiento de la TF-5 que “ya a mediados del año 2025 mantuvimos un encuentro con el alcalde y planteamos hacer un estudio porque hasta la fecha no había documentos que permitieran avanzar desde el punto de vista técnico”. Y en cuanto a la variante, indicó que, “a día de hoy, no tiene todos los parabienes para poderse licitar y hemos preferido priorizar proyectos que sí que se pueden materializar como es este tercer carril”.