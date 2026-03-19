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Confirmado por el IGN: terremoto de 2,6 en El Hierro

El seísmo tuvo lugar a las 20:51 horas al suroeste del municipio de El Pinar
El seísmo tuvo lugar a las 20:51 horas al suroeste del municipio de El Pinar
El seísmo tuvo lugar a las 20:51 horas al suroeste del municipio de El Pinar. | IGN
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Un terremoto en El Hierro registrado este jueves ha sido localizado al suroeste del municipio de El Pinar, según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo tuvo lugar a las 20:51 horas y alcanzó una magnitud de 2,6 mbLg, con una profundidad de 32 kilómetros.

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De acuerdo con la información oficial, el seísmo en Canarias se registró a las 20:51:16 horas, con epicentro en el mar, al suroeste de El Pinar.

La localización exacta se sitúa en las coordenadas 27.6645 de latitud y -18.0237 de longitud.

La magnitud de 2,6 lo sitúa dentro de los movimientos considerados leves, por lo que es posible que haya pasado desapercibido para la población.

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