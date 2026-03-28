Heladas en el Teide y rachas fuertes: el tiempo en Canarias da un giro este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido su pronóstico para este sábado en el Archipiélago, marcando una jornada caracterizada por la nubosidad en el norte, un ligero ascenso de las temperaturas en zonas de interior y la persistencia de vientos moderados con intervalos de fuerte.
El tiempo en Tenerife: heladas en el Teide
En Tenerife, la previsión apunta a cielos nubosos en la vertiente norte, con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante la noche, aunque se esperan claros a lo largo del día. En las cumbres centrales y el resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos.
Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, salvo en las cumbres, donde se prevén ascensos. Por su parte, las máximas experimentarán un incremento de ligero a moderado, especialmente notable en las medianías. Un dato relevante es la posibilidad de heladas en las cumbres centrales del Teide. Los termómetros en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 23 de máxima.
Situación meteorológica en Gran Canaria y las islas orientales
En Gran Canaria, la nubosidad se concentrará en el norte con baja probabilidad de lloviznas nocturnas. El resto de la isla permanecerá despejado. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes por la tarde. Las temperaturas en Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre los 17 y 21 grados.
En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán inicialmente nubosos en la mitad norte y oeste, tendiendo a poco nuboso durante la tarde. En Arrecife y Puerto del Rosario, las máximas alcanzarán los 22 grados, con vientos que podrían registrar intervalos de fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía.
Previsión en La Palma, La Gomera y El Hierro
La provincia occidental presenta condiciones similares de nubosidad norteña y apertura de claros:
- La Palma: Cielos nubosos en el norte y este, con posibles lluvias débiles en medianías. Temperaturas en ascenso en zonas altas y viento fuerte en el sureste y noroeste.
- La Gomera: Nubosidad al norte y cielos despejados al sur. Máximas en ascenso ligero y viento fuerte en las vertientes este y oeste al final del día.
- El Hierro: La mínima más baja del archipiélago se registrará en Valverde con 12 grados. Se espera un ascenso de las máximas en medianías y zonas altas, con vientos fuertes en el extremo oeste y sureste.
Estado del mar
En las aguas de Canarias, predominarán los vientos del nordeste con fuerza de 4 a 6. Se espera marejada o fuerte marejada en la mayoría de las zonas costeras, acompañada de mar de fondo del norte con ondas de 1 a 2 metros de altura.