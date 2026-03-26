Todo lo que se sabe del grave accidente en La Laguna: un joven de 27 años, en estado crítico

Un grave accidente en Valle de Guerra, dentro del término municipal de San Cristóbal de La Laguna, ha dejado a un hombre de 27 años en estado crítico tras una violenta colisión con un turismo.
A medida que avanzan los minutos se conocen nuevos detalles sobre la intervención de los servicios de emergencia y el estado de salud de la víctima.
¿Dónde y cuándo ocurrió el accidente en Valle de Guerra?
El siniestro tuvo lugar exactamente a las 07:30 horas. Aunque las primeras informaciones situaban el choque en el Camino El Guincho, los datos oficiales del CECOES 1-1-2 localizan el punto exacto en el Camino Barranquera, dentro Valle de Guerra, en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
El estado de salud del motorista: última hora
La víctima del accidente en Valle de Guerra es un hombre de 27 años. Según el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el joven presenta un politraumatismo de carácter grave. Previamente, el impacto provocó una amputación traumática de una de sus extremidades inferiores.
El personal del SUC, que desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, logró estabilizar al paciente en el lugar de los hechos antes de su traslado urgente al Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó en estado crítico.