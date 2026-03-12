El fenómeno Tomorrowland aterriza en Tenerife con su show más exclusivo: 60 músicos, ‘chill out’ y gastronomía

El proyecto sinfónico oficial del conocido festival belga Tomorrowland ha confirmado que Tenerife será su única parada en España durante este año. El aclamado espectáculo ‘Symphony of Unity‘ desembarcará el próximo 12 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife.
Este show no es un concierto convencional. Se trata de una formación de 60 músicos de conservatorio que reinterpretan en riguroso directo los himnos más emblemáticos de la música de baile.
La propuesta combina los instrumentos de cuerda, viento y percusión con la potencia de los sintetizadores, creando una narrativa sonora que traslada la energía de los grandes festivales al formato sinfónico.
Una producción de escala internacional
El evento, que se celebrará en el Recinto Ferial de Tenerife, destaca por una complejidad técnica e impacto escénico inéditos hasta ahora en el Archipiélago.
Este despliegue de escala global es el plato fuerte del Festival Noctámbula, una nueva propuesta de ocio integral que busca elevar la experiencia del público tinerfeño.
A la orquesta de Tomorrowland se sumará el talento de DJ Bones, siendo este el primer gran anuncio de un cartel que promete nuevas confirmaciones de calado internacional a finales de este mes.
Experiencia 360 en Noctámbula
El Recinto Ferial no solo vibrará con la música. El concepto de Noctámbula está diseñado como una experiencia 360 grados para el asistente.
- Espacios diferenciados: El recinto contará con zonas gastronómicas de alto nivel y áreas chill out para el descanso.
- Exclusividad: La organización ya ha habilitado en su página oficial diferentes modalidades de acceso, desde la entrada general hasta zonas exclusivas para quienes busquen una experiencia premium.
- Apoyo institucional: La cita cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias y Turismo de Tenerife, consolidando a la isla como un destino preferente para las grandes giras internacionales.
La preventa de entradas ya está disponible a través de los canales oficiales, y se espera que el “efecto Tomorrowland” agote las localidades en tiempo récord debido a la exclusividad de la fecha en el país.