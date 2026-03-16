Trabajadores de farmacia se concentran para pedir “calidad y estabilidad”

La negociación entre la patronal y los sindicatos (CC.OO., UGT y Fefane) es un culebrón. El nuevo convenio de oficinas de farmacia va a tener que esperar, al menos, otro mes más. En la reunión del último martes, las partes no llegaron a ningún acuerdo. La Federación de Empresarios de Farmacéuticos Españoles (Fefe) preparará una propuesta que se debatirá en su próxima cita: 9 de abril. Sobre todo, hay desencuentros en dos cuestiones: en el periodo de preaviso de cese y los salarios. El aumento que ofrece la patronal todavía está muy alejado del que reclaman los sindicatos. Las organizaciones sindicales demandan subidas del 6%.
En el marco de una protesta nacional, trabajadores de oficinas de farmacia se concentraron ayer en La Laguna para reivindicar la mejora del convenio colectivo, y unas mejores condiciones para garantizar la calidad laboral y la estabilidad. La Asociación de Profesionales Farmacéuticos no titulares de Canarias (Aprofarca) convocó una concentración al mediodía en la plaza del Doctor Olivera. Denuncian que han pasado de 37 horas y media semanales a casi 39, además de perder la tarde libre del 24 y el 31 de diciembre o el Sábado Santo.