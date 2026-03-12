el jardÍn

Turistas se quejan del frío en Lanzarote: “Pensé que haría sol”

El vídeo ha generado comentarios de otros usuarios que recuerdan que marzo todavía puede traer días variables en las Islas
Una turista británica que pasa unos días de vacaciones en Lanzarote ha compartido en TikTok un vídeo que se ha hecho viral al mostrar una escena poco habitual para quienes viajan a Canarias en busca de sol: una jornada nublada y fresca en pleno mes de marzo.

La protagonista es Kristy Wearmouth, una visitante inglesa que decidió grabarse desde la piscina del hotel en el que se aloja mientras comentaba, con cierto tono de resignación, el tiempo que está encontrando durante su estancia en la isla.

En el vídeo, publicado en su cuenta de TikTok, la turista aparece abrigada y con capucha, tumbada en una hamaca junto a la piscina, mientras el cielo permanece completamente cubierto de nubes. La escena contrasta con la imagen habitual que muchos visitantes tienen del Archipiélago: días soleados y temperaturas suaves durante todo el año.

Según explica en la grabación, su idea al viajar en marzo era disfrutar del sol. “Pensé que vendría y haría sol”, comenta mientras muestra el ambiente gris del hotel.

Aun así, la británica también reconoce que la situación podría ser peor. En la descripción del vídeo escribe: “Supongamos que está nevando en Inglaterra, así que no podemos quejarnos demasiado”, una frase que resume el tono irónico de su publicación.

@kristywearmouth Suppose it’s snowing in England so can’t complain too much 🥶 #lanzarote #fyp #puertocalero #wintersun ♬ nothing beats a jet2 holiday – A7-BBH | MAN

El contenido ha llamado la atención en redes sociales precisamente por mostrar una cara menos conocida del tiempo en Canarias, donde, aunque el clima suele ser soleado durante todo el año, también pueden registrarse jornadas nubosas o con temperaturas más frescas, especialmente en los meses de invierno y a comienzos de la primavera.

El vídeo ha generado comentarios de otros usuarios que recuerdan que marzo todavía puede traer días variables en las Islas, mientras algunos residentes señalan que este tipo de tiempo es completamente normal, “estamos en invierno”, señalan.

La publicación de Kristy Wearmouth vuelve a poner de relieve cómo las redes sociales se llenan de reacciones de turistas que documentan su experiencia en Canarias, tanto cuando disfrutan del sol como cuando el clima no cumple del todo con las expectativas que muchos visitantes tienen antes de viajar.

