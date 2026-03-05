Vanessa Lopes, nefróloga, alto y claro sobre el desayuno más común en Canarias: “Es el peor alimento para un enfermo renal”

La popular nefróloga Vanessa Lopes Martín (@nefroaventuras), divulgadora sobre salud renal en redes sociales, ha publicado un nuevo vídeo en TikTok en el que lanza una advertencia clara sobre un alimento muy habitual en la dieta diaria muy común en Canarias: el sándwich mixto.
La especialista, que cuenta con más de 13.000 seguidores en la plataforma, dedica su contenido a dar visibilidad a la Enfermedad Renal Crónica y a explicar cómo ciertos alimentos pueden afectar al funcionamiento de los riñones.
En el vídeo, publicado el miércoles, 4 de marzo de 2026, la doctora explica que este popular bocadillo, elaborado normalmente con pan de molde, jamón cocido y queso, puede resultar especialmente perjudicial para las personas que padecen problemas renales.
“Un sándwich mixto es el peor alimento que puede tomar un enfermo renal”.
Según detalla en su explicación, uno de los principales problemas se encuentra en los ingredientes ultraprocesados que suelen utilizarse.
“Estas lonchas de queso tienen muchísima sal, aditivos y grasas e incluso contaminantes por los plásticos que las envuelven”.
La nefróloga también pone el foco en los embutidos cocidos, que en muchas ocasiones se perciben como una alternativa saludable.
“El jamón cocido o el pavo nos lo venden a veces como algo saludable, pero si nos paramos a mirar el etiquetado os vais a sorprender de la cantidad de cosas nocivas que trae”.
Una combinación que puede afectar a los riñones
La especialista concluye que la mezcla de estos ingredientes convierte a este popular bocadillo en una opción poco recomendable para quienes padecen problemas renales.
“Si a esta combinación le añadimos el pan de molde, al final tenemos una bomba de fósforo, potasio, aditivos, azúcares, sal: todos los ingredientes perfecto para dañar nuestros riñones”.
La Enfermedad Renal Crónica afecta a millones de personas en todo el mundo y, según los especialistas, la alimentación juega un papel clave para controlar su evolución y evitar complicaciones.
Por este motivo, muchos profesionales sanitarios utilizan las redes sociales para divulgar información sobre hábitos alimentarios y ayudar a los pacientes a identificar qué productos conviene limitar o evitar en su dieta diaria.