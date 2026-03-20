borrasca therese

Más de 200 vecinos de Gran Canaria aislados por un desbordamiento “nunca visto” del barranco de Arguineguín

La borrasca Therese corta cinco kilómetros de la GC-505 y deja incomunicados a los barrios de Filipinas y El Horno; los servicios de emergencia buscan una vía de salida a pie
Más de 200 vecinos de Gran Canaria aislados por un desbordamiento "nunca visto" del barranco de Arguineguín. TVC
Más de 200 vecinos de Gran Canaria aislados por un desbordamiento "nunca visto" del barranco de Arguineguín. TVC
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

Gran Canaria ha sido la isla con mayores registros de precipitación durante la madrugada este jueves, superando los 70 litros por metro cuadrado. La intensidad de la lluvia, asociada a la borrasca Therese, ha provocado el desbordamiento del barranco de Arguineguín, linde natural entre los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, dejando a unos 200 vecinos aislados.

La situación de incomunicación afecta especialmente a los núcleos de Filipinas y El Horno. El agua, que comenzó a correr con fuerza extrema en torno a las 4:00 horas, ha inhabilitado un tramo de cinco kilómetros de la carretera GC-505, cortando el único acceso transitable para vehículos entre Cercados de Espino y el barrio de Mogán.

Noticias relacionadas
  1. El fuerte oleaje en El Médano provoca inundaciones en comercios y restaurantesEl fuerte oleaje en El Médano provoca inundaciones en comercios
  2. Cerca de 900 personas sin luz en Tenerife por la borrasca ThereseCerca de 900 personas sin luz en Tenerife por la borrasca Therese

Un caudal “nunca visto”

Tanto los residentes de la zona como los agentes de la Policía Local han manifestado a la Televisión Canaria no haber visto nunca una cantidad de agua similar bajando por el cauce. El barranco arrastra piedras y vegetación a una velocidad que impide cualquier tránsito seguro.

Debido a que entre las personas aisladas se encuentran menores, los servicios de emergencia trabajan a contrarreloj. Los bomberos barajan en estos momentos la posibilidad de cruzar el barranco, mientras se estudia técnicamente la viabilidad de habilitar una vía en desuso para que los vecinos puedan salir a pie de la zona bloqueada.

Equipos de mantenimiento a la espera

El consejero de Medio Ambiente de Gran Canaria, Raúl García Brink, ha confirmado que los equipos de mantenimiento ya se encuentran desplegados en el lugar. Sin embargo, ha advertido que el caudal de agua es muy importante, lo que impide de forma inmediata la retirada de los desprendimientos.

“Hay que esperar a que baje todo”, ha señalado el consejero, subrayando la imposibilidad de actuar con maquinaria pesada mientras persista la fuerza de la corriente. El barranquillo ha cortado el único punto de conexión para vehículos en esta área, por lo que la prioridad actual de los efectivos es garantizar una salida peatonal segura para los afectados.

El dispositivo de emergencia se mantiene activo en la zona a la espera de que disminuya la intensidad del caudal para iniciar las labores de despeje de la GC-505.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas