Vicky Palma, meteoróloga, sobre las próximas horas de la borrasca Therese en Canarias: “Van a seguir las precipitaciones durante la mañana”

La meteoróloga de Televisión Canaria, Vicky Palma, ha confirmado este miércoles, 25 de marzo de 2026, que la borrasca Therese encara sus últimas horas en el Archipiélago. Tras una noche de gran actividad en el norte de Tenerife y Gran Canaria, Palma asegura que las precipitaciones irán remitiendo: “Vamos a despedir definitivamente a esta borrasca”, ha señalado en sus últimas declaraciones.
Aunque todavía se espera que llueva durante buena parte de la mañana y algunas horas de la tarde en La Palma, El Hierro, La Gomera y el norte de Tenerife, la tendencia es a la estabilización. “Los avisos desaparecerán a lo largo de la jornada de hoy”, apunta la experta, matizando que aún pueden producirse chubascos débiles en cualquier punto de las Islas y algún foco tormentoso residual en Fuerteventura.
Más de 2.000 incidencias en el Archipiélago
El paso de Therese ha dejado una huella profunda en las islas desde el pasado miércoles 18 de marzo. Según los datos actualizados del 112 Canarias, se han contabilizado un total de 2.055 incidencias.
Noche ‘crítica’ en el norte de Tenerife y despliegue de la UME
A pesar de la mejoría general, la última noche ha sido especialmente complicada en el norte de Tenerife. Entre la medianoche y las 06.00 horas, se registraron 40 incidentes en municipios como La Orotava, Puerto de la Cruz, Tacoronte y El Sauzal, principalmente por crecidas de barrancos, desprendimientos y problemas en el suministro eléctrico.
Debido a la gravedad de los aguaceros en estas zonas, la Unidad Militar de Emergencias (UME) permanece activada en Tenerife para colaborar en las múltiples incidencias que sufre la vertiente norte de la isla, donde el terreno se encuentra ya muy saturado de agua.