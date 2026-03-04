Intervienen de urgencia en colegios y paradas de guagua de Tenerife por riesgo de desprendimiento

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han tenido que emplearse a fondo durante las últimas horas para atender diversas incidencias provocadas por las fuertes rachas de viento que han azotado diferentes puntos de la geografía insular.
Las actuaciones, coordinadas a través de la Central en el 112, se centraron principalmente en la retirada de elementos con riesgo de desprendimiento y el saneamiento de infraestructuras para garantizar la seguridad ciudadana.
Riesgo en centros escolares y la vía pública
Una de las zonas más afectadas fue el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Sobre las 10:00 horas, los efectivos del parque capitalino fueron alertados para intervenir en un colegio, donde una plancha metálica amenazaba con caer directamente al patio del centro. La rápida actuación evitó posibles daños personales en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica.
No fue la única intervención en la capital. Los bomberos tuvieron que emplear la autoescalera para sanear las fachadas de dos edificios ante la inminente caída de cascotes. Estas actuaciones tuvieron lugar en las calles Fernández Navarro y Gerona, donde el desprendimiento de material constructivo hacia la acera representaba un peligro evidente para los peatones.
Incidencias en el sur y el área metropolitana
En el sur de la isla, concretamente en Guía de Isora, la Policía Local solicitó el apoyo de los bomberos para asegurar una zona de paso frecuente. Varias planchas metálicas corrían el riesgo de desprenderse hacia una parada de guaguas y la vía pública en la Avenida Isora. La intervención permitió asegurar el perímetro y retirar los elementos inestables antes de que causaran accidentes.
Por su parte, el parque de La Laguna también registró actividad vinculada al temporal. Los efectivos se desplazaron hasta Tegueste tras el aviso de Protección Civil para retirar una plancha que cubría un colegio. En este operativo estuvieron presentes agentes de la Policía Local y el concejal de Obras, Bernardo González. Asimismo, los bomberos actuaron en El Rosario para el desmonte y retirada de un cartel luminoso que amenazaba con caer por la fuerza del viento.
Fuego en vehículos: intervenciones de madrugada
Al margen de los estragos del viento, el Consorcio de Bomberos de Tenerife atendió otros servicios de emergencia. En la zona de Cuesta Piedra, en Santa Cruz de Tenerife, se declaró un incendio en un vehículo abandonado alrededor de las 02:30 horas. Las llamas comenzaron a afectar a otro coche estacionado en las inmediaciones, obligando a una intervención rápida de los efectivos y la Policía Local para sofocar el fuego.
Finalmente, en el municipio de Arona, un vehículo que circulaba por la carretera TF-28 sufrió un incendio de forma repentina. Efectivos del parque de San Miguel de Abona se desplazaron al lugar durante la tarde para extinguir las llamas y asegurar la calzada, contando con la colaboración de los agentes de seguridad locales.