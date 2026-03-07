Alerta en un vuelo desde Tenerife: desvío de emergencia por una urgencia médica a bordo

La tripulación de un avión de Jet2 que cubría la ruta entre Tenerife Sur y Edimburgo ha tenido que solicitar este sábado un desvío de emergencia hacia el aeropuerto de Santiago de Compostela debido a un problema médico a bordo.
Según han informado los Controladores Aéreos, la decisión se tomó para prestar atención de urgencia a un pasajero que presentaba complicaciones de salud durante el trayecto.
Operativo de aproximación directa
Tras recibir la notificación de la emergencia por parte de los pilotos, los servicios de control aéreo facilitaron de inmediato la maniobra de descenso continuado.
Asimismo, se autorizó una aproximación directa a la pista 35 de las instalaciones compostelanas para reducir al máximo el tiempo de aterrizaje.
Durante el proceso de descenso, se mantuvo una coordinación constante con el aeropuerto de Santiago para asegurar que la atención médica en tierra estuviera preparada en el momento en que la aeronave tomara tierra.
Coordinación en tierra
El protocolo de seguridad se activó con celeridad para que el pasajero pudiera ser asistido de inmediato por los servicios sanitarios una vez finalizado el aterrizaje.
Los Controladores Aéreos han deseado públicamente una pronta recuperación al afectado tras la gestión de la maniobra.
Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre el estado de salud del pasajero o la aerolínea implicada, centrándose la información en la efectividad del operativo de desvío para garantizar la asistencia sanitaria urgente.