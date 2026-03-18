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Aena da la última hora en los aeropuertos de Canarias ante la borrasca Therese: “La mayoría de los vuelos afectados son interinsulares”

Siete vuelos han sido desviados este miércoles a consecuencia de la meteorología adversa
Aena da la última hora en los aeropuertos de Canarias ante la borrasca Therese
Aeropuerto de Tenerife Norte. Fran Pallero. | DA
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El paso de la borrasca Therese por Canarias ha aumentado hasta 36 los vuelos cancelados este miércoles, 18 de marzo, mientras que siete han tenido que ser desviados, según ha informado Aena.

En concreto, los desvíos por la meteorología adversa han afectado al aeropuerto de El Hierro, donde ha habido que desviar un vuelo que procedía desde Tenerife Norte, que ha tenido que regresar al aeródromo de salida.

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Respecto al aeropuerto de La Palma, un vuelo de Madrid ha tenido que ser desviado a Tenerife Sur; mientras que uno de Frankfurt ha aterrizado en Gran Canaria y otro de origen Zurich se desvió a Tenerife Sur.

Asimismo en el aeropuerto grancanario, un vuelo de Colonia ha sido desviado a Fuerteventura. Y en Tenerife Norte, un vuelo de Barcelona, ha sido desviado a Tenerife Sur, así como otro procedente desde Fuerteventura.

“La mayoría de vuelos afectados son interinsulares, sobre todo en aeropuertos de la provincia occidental”, confirman desde Aena.

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