Una tripulante de cabina de Binter relata su vivencia más especial con una pasajera: “Se me encogió el corazón”

Ylenia Luis, tripulante de cabina de la aerolínea canaria Binter, ha compartido a través de un vídeo la que describe como su anécdota más especial durante su trayectoria profesional a bordo.
La historia habla de la asistencia prestada a una mujer que viajaba sin acompañante y que atravesaba una situación personal muy delicada.
Según explica la trabajadora, durante el servicio se percató de que una pasajera estaba especialmente triste, “con los ojos brillosos” y “muy ausente”. Ante esta situación, Ylenia decidió acercarse para interesarse por su estado y preguntarle si necesitaba algún tipo de ayuda.
En ese momento, la mujer le explicó que iba al funeral de su marido. La tripulante de cabina relata que, ante la noticia, decidió volcarse en ayudarla durante todo el trayecto. “El corazón se te encoge y te sale la parte más humana”, afirma la auxiliar de vuelo.
Reencuentro 5 días después
La experiencia no terminó con el aterrizaje de ese primer trayecto. Según cuenta Ylenia, cinco días más tarde ambas coincidieron nuevamente en el vuelo de vuelta.
En esta ocasión, fue la propia pasajera quien se dirigió a la zona del galley (área de preparación del servicio a bordo) para localizar a la trabajadora. Allí se acercó a la tripulante para darle un abrazo y expresarle su agradecimiento por la atención recibida.
Según el testimonio de Ylenia, la mujer le explicó que, aunque había comprado el billete para viajar sola, se había sentido “muy acompañada” tanto en el trayecto de ida como en el de vuelta en un proceso tan “doloroso”.