Avisos vigentes de la AEMET en Canarias este lunes: atento al viento y al mar

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene los avisos amarillos por viento y fenómenos costeros en Canarias este lunes 13 de abril de 2026, con previsión de rachas muy fuertes y mala mar en varias zonas del Archipiélago.
El día estará marcado por el viento intenso en Canarias y el empeoramiento del estado del mar, especialmente en las costas expuestas al nordeste. La situación afectará a gran parte de las Islas, por lo que se recomienda extremar la precaución.
Viento fuerte en cumbres y vertientes
Según la previsión, las rachas muy fuertes de viento se registrarán en cumbres y en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. También se esperan intervalos intensos en zonas del interior de Lanzarote.
El viento soplará del nordeste con carácter moderado en general, pero con episodios fuertes que podrían provocar incidencias puntuales.
Aviso por fenómenos costeros en Canarias
Además del viento, la AEMET advierte de fenómenos costeros en Canarias, con previsión de mala mar en distintas zonas del litoral.
El estado del mar se verá afectado por el viento, con oleaje significativo en costas abiertas al nordeste. Esta situación puede complicar la navegación y las actividades en el litoral, especialmente durante las horas de mayor intensidad del viento.
Se recomienda evitar zonas expuestas al oleaje y seguir las indicaciones de seguridad.
Nubosidad y posibles lluvias débiles
En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán nubosos durante la madrugada, tendiendo a poco nuboso a lo largo del día, con algunos intervalos a últimas horas.
En el norte de las islas montañosas predominarán los intervalos nubosos, con mayor persistencia en Gran Canaria. Existe probabilidad de lluvias débiles en medianías durante la primera mitad del día.
En el resto del Archipiélago, el cielo estará poco nuboso o despejado.
Temperaturas con pocos cambios
Las temperaturas en Canarias se mantendrán estables, con mínimas de 17 grados en ambas capitales. Las máximas alcanzarán los 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria y los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife.
Precaución en costas y carreteras
El episodio de viento y mala mar en Canarias puede generar riesgos tanto en carretera como en el litoral.
Se recomienda asegurar objetos, evitar actividades en zonas expuestas al viento y extremar la precaución en playas, paseos marítimos y zonas portuarias.