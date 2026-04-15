Giro radical del tiempo en Canarias: la Aemet prevé calima y temperaturas de hasta 34 grados el fin de semana

El tiempo en Canarias dará un giro claro a lo largo de esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé estabilidad en los primeros días, pero anticipa un ascenso notable de las temperatura en los próximos días, destacando el sábado, cuando los termómetros podrán alcanzar los 34 grados en algunas zonas del Archipiélago.
Hoy miércoles, 15 de abril de 2026, no se esperan fenómenos adversos. La jornada estará marcada por intervalos nubosos en el norte de las Islas y cielos poco nubosos en el resto. No se descartan lluvias débiles y dispersas, sobre todo en medianías.
Las temperaturas se mantienen estables, con máximas de unos 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y 21 en Las Palmas de Gran Canaria.
La previsión de la Aemet para el jueves, 16 de abril de 2026
El jueves continuará la misma tendencia. La previsión del tiempo en Canarias apunta a cielos poco nubosos en general, con algunos intervalos en el norte y posibles lloviznas débiles.
Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente, alcanzando los 23 grados en Santa Cruz de Tenerife.
Viernes
El cambio más relevante llegará el viernes. La Aemet prevé una jornada con cielos poco nubosos y presencia de nubes altas.
La calima comenzará a ganar protagonismo, especialmente en medianías y cumbres. Las temperaturas iniciarán un ascenso moderado, que será más notable en zonas altas, con máximas que ya rondarán los 24 grados en la capital tinerfeña.
Sábado
El sábado se producirá el cambio más significativo. La previsión meteorológica en Canarias indica cielos despejados o poco nubosos, pero con calima intensa en altura. Las temperaturas subirán de forma generalizada, especialmente en vertientes norte y oeste.
En amplias zonas se superarán los 30 grados, con picos que podrían alcanzar o incluso rebasar los 34 grados, según la Aemet.
Además, el viento cambiará de componente, con predominio del sur en cumbres y rachas fuertes en algunas zonas.