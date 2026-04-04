La Aemet confirma más lluvias en Canarias antes de la llegada de una DANA en los próximos días

La predicción del tiempo anuncia una jornada de cielos poco nubosos para este domingo en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta lluvias dispersas en las islas occidentales durante las próximas horas. El escenario cambiará de forma drástica a partir del martes con la formación de una DANA que se situará cerca de la costa atlántica, provocando inestabilidad en todo el archipiélago.
Este domingo predominan las nubes medias y altas en las zonas orientales de Canarias. Las temperaturas inician un ligero ascenso, especialmente en las máximas de Fuerteventura y Lanzarote. El viento soplará flojo de componente norte en las zonas bajas, aunque girará a sur en las cumbres más elevadas. La intensidad será mayor en las costas este y noroeste de las islas con mayor relieve, mientras que el mar mantendrá condiciones estables.
Seguimiento de la DANA
Los modelos meteorológicos confirman la llegada de una vaguada polar durante el martes. Este fenómeno se estrangulará el miércoles para dar lugar a una borrasca situada entre el Golfo de Cádiz y Canarias. El episodio podría descargar hasta 50 litros por metro cuadrado en puntos del suroeste peninsular, mientras que en las islas se espera un aumento progresivo de la nubosidad y el riesgo de tormentas.
La situación ganará fuerza durante el jueves y el viernes. La proximidad de la DANA provocará chubascos en las vertientes orientadas al norte de todas las islas. Los expertos vigilan la posición final de este sistema, ya que su ubicación determinará la intensidad de las lluvias de retención en las medianías de Canarias. El tiempo inestable marcará la segunda mitad de la semana en todo el territorio insular con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes.
Cambios en el termómetro
A pesar de la nubosidad, el mercurio subirá de forma moderada durante el inicio de la semana. Las islas más orientales de Canarias registrarán los valores más altos antes de la llegada del frente frío asociado a la inestabilidad. La presencia de nubes bajas en el norte refrescará el ambiente durante las primeras horas del domingo, dando paso a claros en la mayor parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
La Aemet recomienda seguir las actualizaciones diarias ante la variabilidad de estos fenómenos atmosféricos. La formación de una DANA suele implicar pronósticos cambiantes que dependen de pocos kilómetros de distancia en su núcleo. Por ahora, el modelo europeo sitúa el centro de la inestabilidad frente a las costas occidentales, lo que garantiza el regreso de las precipitaciones a Canarias a partir del miércoles.